Pai estuprava filha adolescente e a obrigava a dizer que era sua namorada

Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente, onde o caso está sendo investigado (foto: Google Street View/ Reprodução )



O irmão, de 4 anos, foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste e depois a um abrigo da prefeitura da capital

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.

A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.



Um homem de 31 anos foi preso porpor diversas vezes a própria filha, de 15 anos, e alegar que ela era sua namorada. A suspeita é de que ela tenha tido um filho do próprioO caso, ocorrido no bairro, Região Oeste de Belo Horizonte, foi descoberto depois depois que a polícia recebeu a denúncia de que o irmão da vítima, de 4 anos, foi espancado.Na última sexta-feira (9/4), vizinhos chamaram a Polícia Militar após descobrir que a criança havia sido brutalmente agredida.O menino apresentavanose na. Ao ser questionada, a criança disse que ela mesmo teria se machucado. Mas os vizinhos desconfiaram e insistiram na pergunta. O menino disse, então, que a adolescente, de 15 anos, tinha provocado os ferimentos.Os vizinhos disseram à polícia que a adolescente se identificava como madrasta da criança. Ao ser questionado, o pai mentiu e disse que não sabia sobre a agressão e que a adolescente havia dito que o menino caiu da cama e se feriu.Foi quando a polícia suspeitou do pai e verificou se havia alguma passagem pela polícia."Os militares descobriram que ele tinha um mandado de prisão por estupro em aberto. O homem já havia sido indiciado em 2019 em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por estuprar a adolescente", informou a delegada Iara França, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil ()."A polícia descobriu que a adolescente é irmã do menino de 4 anos por parte de pai e foi retirada à força de casa por ele, em 2019", disse a delegada, que investiga o caso. Hoje, a adolescente é mãe de uma criança de poucos meses. "Vamos fazer os testes de DNA para confirmar a paternidade", informou Iara França.Ainda segundo a delegada, a menina será ouvida ainda nesta semana por uma equipe de psicólogos do Instituto Mèdico-Legal (IML) e pode responder por ato infracional análogo a lesão corporal. Ela foi levada para o Conselho Tutelar de Belo Horizonte. E, posteriormente, junto com o bebê, encaminhada para a casa de familiares da mãe.