Polícia identifica suspeito morto após explosão de caixa em Jacuí

Suspeito encontrado morto dentro de carro foi identificado (foto: PMMG/divulgação)

A Polícia Civil identificou o homem encontrado morto após explosão de agência bancária em Jacuí, no Sul de Minas, na última quinta-feira (8/4) . Na fuga houve troca dee o corpo estava em um dos carrosna zona rural, que dá acesso à Monte Santo de Minas.

O delegado responsável pelo caso, Vinícius Zamo, revelou que o suspeito, encontrado morto, tinha 26 anos e era natural de Jaboticabal, interior paulista. O homem não teve o nome divulgado, mas segundo a polícia, ele respondia por crimes semelhantes e tinha mandado de prisão em aberto contra ele.

Ainda de acordo com a polícia, na fuga dos bandidos houve troca de tiros, mas nenhum militar se feriu. O corpo do homem estava dentro de um carro preto, na zona rural, que dá acesso à Monte Santo de Minas. Ele foi usado para dar cobertura aos comparsas e para intimidar os moradores com tiros pela cidade. O outro veículo é a caminhonete branca, que aparece no circuito de segurança, em frente ao banco.

O delegado afirmou que os dois veículos, que participaram do crime, eram clonados. A ação teve participação de pelo menos sete criminosos na madrugada da última quinta-feira (8/4).

“Os desmembramentos das investigações estão exitosos e teremos respostas em curto espaço de tempo”, ressalta delegado.