'Acabou, regaçou todinho, sobrou nada', diz PM sobre banco atacado em Minas

Agência bancária ficou destruída e estilhaços estão por toda a parte (foto: Reprodução Redes Sociais)

Umaexplodiu uma agênciaemno Sul de Minas, e, na fuga ainda trocoucom a Polícia Militar (PMMG). Pelo menos seteparticiparam da ação, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (8/4). Câmeras de segurança flagraram parte da

Vídeos do circuito de segurança e da movimentação na cidade circularam nas redes sociais. As imagens mostram uma caminhonete branca estacionada em frente a agencia bancária e o momento em que os suspeitos entram no local. Em outro vídeo, dá para ver os estilhaços jogados por toda a agência.

“Acabou, regaçou o banco todinho, sobrou nada”, narrou um PM em vídeo.

Circuito de segurança flagrou parte da ação em Jacuí (foto: Reprodução Redes Sociais)

Segundo a polícia, os criminosos chegaram na cidade divididos em dois veículos. Um deles é a caminhonete branca, que aparece na imagem. A quadrilha se dividiu na ação: uns entraram no local e outros fizeram a escolta dos comparsas do lado de fora da agência.

“Jogaram dinamite no chão. O carro preto está aqui na porta do quartel. Olha os tiros”, diz o policial militar.

Além disso, para intimidar os moradores, os criminosos andaram de carro e atiraram pela cidade. Uma moradora flagrou parte da movimentação. “Foi horrível, muito medo”, comentou nas redes sociais.

A PM informou que após a ação, os criminosos fugiram e houve troca de tiros na saída da cidade. “Trocamos tiros. Troca de tiro intensa. Precisamos de apoio. Urso, urso”, diz militar em áudio que vazou nas redes sociais.

De acordo com a polícia, durante a troca de tiros nenhum militar se feriu e os suspeitos conseguiram fugir por estradas vicinais. “Quase pegamos. Não sabemos se acertou”, completou o PM.

Os suspeitos ainda não foram identificados e a polícia vai investigar se o caso tem relação com a ação de roubo a banco que aconteceu, nessa quarta-feira (7/4), em Mococa, interior paulista. A cidade fica a 100 quilômetros de Jacuí.

“O estilo e o horário são iguais, com certeza é o mesmo bando. E foram para Minas”, comentou uma moradora de Jacuí.

Até o momento, a quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.