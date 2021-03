Família vítima de explosão em pedágio de Goiás era de Minas

Reginaldo, Marielly e o filho Cauã, de 2 anos, morreram na hora (foto: Reprodução/Facebook)

O acidente

Três adultos e criança morrem em acidente em pedágio em GO; veja vídeohttps://t.co/VdiB4qB7Jb pic.twitter.com/N3k4IX4phc %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 29, 2021

O motorista do caminhão tinha 48 anos, morava em São Paulo e também morreu. Porém, até a tarde desta segunda-feira (29), o corpo seguia no Instituto Médico -Legal (IML) de Catalão à espera de um familiar para que fosse liberado. Ele fazia o transporte de desodorantes quando causou o acidente, segundo o portal de notícias eMaisGoiás.

Vídeo gravado por uma testemunha mostra os destroços no local. Um homem relatou que o motorista, que segundo possivelmente estaria dormindo, veio pela pista em sentido "zigue-zague".

A família vítima do grave acidente que deixou três adultos e uma criança mortos na manhã desse domingo (28/3), na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, vivia em, na região doAs vítimas foram identificadas como Reginaldo Ribeiro Silva Júnior, de 40 anos, Marielly Maiza Mendes de Faria, de 26, e Cauã Dornelas Ribeiro Silva, de 2. A Prefeitura de Coromandel decretou, nesta segunda-feira (29/3),Em nota, o prefeito Fernando Breno Valadares Vieira enalteceu Reginaldo com "a honradez e dignidade com que sempre exerceu sua função como empresário e cidadão, membro de uma família linda, admirada e querida por todos".Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e colidiu com a praça de pedágio. Três pessoas que estavam em um carro de passeio, sendo os dois adultos e a criança, não resistiram aos ferimentos e morreram.(Com informações de Darcianne Diogo - Correio Braziliense)