Homem dispara vários tiros de espingarda contra o ex de sua namorada

Espingardas apreendidas com os três envolvidos no crime em Jaíba, no Norte de Minas (foto: PMMG/Divulgação) Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de dispararem quinze tiros contra dois jovens, na cidade de Jaíba, no Norte de Minas Gerais. Um dos 'alvos' era ex-companheiro da namorada de um dos criminosos. Militartrêshomensde dispararemcontra dois jovens, na cidade de Jaíba, no Norte de Minas Gerais. Um dos 'alvos' era ex-companheiro da namorada de um dos criminosos.

Os militares relataram que as vítimas eram dois jovens: um de 24 anos levou nove perfurações na região lombar; o outro, de 19, teve duas perfurações no tórax e quatro perfurações no braço direito.



As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaíba. Segundo informações da médica que atendeu os jovens, ele estavam conscientes, mas em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 24 anos relatou que se separou recentemente da sua companheira, tiveram um desentendimento e o novo namorado da moça não gostou do ocorrido.



A vítima ainda relatou que estava na residência do seu amigo, o jovem de 19 anos, fumando maconha, quando foram surpreendidos por três homens que entraram disparando contra eles.

O jovem afirmou que o suspeito de disparar os tiros poderia ser o atual namorado de sua ex-companheira, que teria se juntado com outras duas pessoas para tentar matá-lo.





Os militares fizeram o rastreamento e conseguiram localizar e prender um suspeito de 29 anos, que seria o atual namorado da moça. Os outros dois envolvidos, um jovem de 17 e outro de 20 anos, fugiram em um veículo GM Corsa, cor cinza, mas foram localizados em um sítio próximo ao local do crime.

A equipe da polícia que estava atendendo a ocorrência foi informada de que as duas armas usadas nos disparos estavam no porta malas do carro que os suspeitos usaram para fugir.



As armas encontradas foram uma espingarda cartucheira e uma garrucha que estão apreendidas e foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os três indivíduos presos.



