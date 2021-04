Homem atira na cabeça de amigo durante brincadeira com arma em Uberlândia

Arma recolhida pela PM com uma cápsula deflagrada (foto: Divulgação/Polícia Militar) baleado na cabeça por um amigo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de um disparo acidental feito por um amigo da vítima. A arma de fogo era furtada, mas o atirador não explicou exatamente como ela foi parar em suas mãos. Um homem de 25 anos foina cabeça por um amigo em, no Triângulo Mineiro, depois de umfeito por um amigo da vítima. Ade fogo era, mas o atirador não explicou exatamente como ela foi parar em suas mãos.









Entretanto havia uma munição na agulha da pistola, que foi realmente disparada e acertou a cabeça do jovem próximo a um dos olhos. Ele caiu na calçada e rapidamente o Corpo de Bombeiros foi chamado. Os militares fizeram o socorro do homem e o levaram para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em estado gravíssimo, onde segue internado.





O atirador se assustou e não fugiu do local. Segundo a Polícia Militar, acionada logo em seguida, ele foi encontrado sentado no chão e chorando. Antes disso, deixou a pistola em uma lixeira a poucos metros do local do tiro. A arma foi recolhida, junto com o pente e a cápsula do tiro disparado.





O suspeito confessou que atirou e disse que foi acidental, uma vez que não sabia que a arma ainda estava carregada. Ele foi preso por tentativa de homicídio e entregue à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.





A arma

De acordo com levantamentos da polícia, a pistola foi furtada em 2016 na cidade de Campina Verde, a 155 quilômetros de Uberlândia. A arma era de um militar aposentado.





Ainda segundo a PM, o atirador afirmou que guardava a arma a pedido de uma pessoa, mas ele não quis revelar quem seria o dono. Ele e a vítima do tiro são amigos há muitos anos.