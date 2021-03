Quase 4 toneladas de maconha vindas do Paraguai apreendidas em Uberlândia

Droga estava escondida em carga de arroz (foto: Divulgação/PMMG) 4 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar na MGC-497, já no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida em uma carga de arroz. Um homem de 53 anos foi preso e a suspeita é que a origem da substância ilegal era o Paraguai. Quasedeforam apreendidas pela Polícia Militar na, já no Município de, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida em uma carga de arroz. Um homem de 53 anos foi preso e a suspeita é que a origem da substância ilegal era o









Por causa da atitude do homem, foi feita uma revista na carga. Os policiais, então, começaram a tirar do meio do arroz diversos pacotes plásticos contendo barras de maconha. O homem informou que vinha do país vizinho com destino a Uberlândia, mas que desconhecia o fato de ter maconha em meio aos grãos.





O veículo e a carga foram levados para a empresa na qual descarregaria o arroz, onde foi possível pesar toda a maconha encontrada. Ao todo eram 3,9 toneladas da droga.





Motorista, maconha e o automóvel foram levados para a Polícia Federal também em Uberlândia.