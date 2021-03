Polícia faz apreensão de droga em ônibus que partiu de Uberlândia

Polícia tem feito muitas apreensões de droga a partir de Uberlândia (foto: PMMG/Divulgação)

Uma situação que vem intrigando tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil mineira é o tráfico de drogas, a partir de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para diversas regiões do país.



Nesta segunda-feira, um homem foi preso, próximo a Araguari, num ônibus fretado que partiu de Uberlândia e tinha como destino Brejinho, no Maranhão.

Os policiais militares cercaram o ônibus na primeira parada, na Churrascaria do Gaúcho, quilômetro 116 da rodovia MG-223, próximo a Araguari. No bagageiro do ônibus havia 96 barras prensadas de maconha, cerca de 44kg da droga.

Uma denúncia anônima levou os policiais até o local. O homem, ao ser preso, alegou que apenas estaria transportando a droga, e que ganharia R$ 1.500 para fazer o serviço de mula.

Esta não é a primeira vez que drogas são apreendidas em ônibus que partem de Uberlândia para diversos destinos. No início de março, uma mulher foi presa com uma mala cheia de maconha ainda na rodoviária da cidade. O destino seria Belo Horizonte. No início de fevereiro, um homem que se dirigia para o interior de São Paulo.

Cada caso reforça as suspeitas de que Uberlândia foi transformada num centro de distribuição de drogas para todo o país, uma vez que está numa posição estratégica.