Aumenta procura por atendimento nas UBSs de Betim no fim de semana

As UBSs de Betim permanecerão abertas nos próximo fim de semana para atender casos leves de contaminação por COVID-19 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Movimento nas nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Betim no fim de semana mostrou um aumento na procura de atendimento pela população. De sexta-feira (2/4) até domingo (4/4), 352 consultas foram realizadas nas unidades, com 10 transferências. No fim de semana anterior, foram 281 atendimentos, com 13 transferências.

Pela segunda semana consecutiva, nove UBSs de Betim permaneceram abertas no fim de semana para receber pessoas com sintomas usuais de contaminação pelo novo coronavírus, principalmente síndromes respiratórias. O objetivo é desafogar os prontos atendimentos nos hospitais.





As UBS’s Angola, Laranjeiras, Alterosas, Cachoeira, Dom Bosco, Jardim Teresópolis, Imbiruçu, Citrolândia e Guanabara seguirão abertas nos próximos dois fins de semana.





De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, 120 atendimentos foram realizados no domingo. Desse total, foi necessária a execução de cinco soroterapias e três transferências. Além disso, três pacientes demandaram uso de oxigênio. No sábado houve 100 atendimentos e, na sexta-feira, 132. Nesses três dias ocorreram, ao todo, 10 transferências.





"O município enfrenta o pior momento do combate à COVID-19, com aumento expressivo do número de casos e, consequentemente, da ocupação de leitos. Por isso, nossa preocupação é ampliar o atendimento e acelerar o processo de vacinação, conforme o número de doses que formos recebendo do estado. Precisamos que a população nos ajude e faça sua parte, cumprindo todas as medidas de biossegurança. É de extrema importância que todos colaborem. Se for necessário atendimento médico no fim de semana, pedimos que as pessoas procurem por uma das UBSs abertas. As unidades estão preparadas para atender sintomas leves de resfriado e também outras enfermidades”, ressalta o secretário adjunto de Saúde, Augusto Viana.





O boletim epidemiológico desta segunda-feira (5/4), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, consta 21.043 casos confirmados da COVID-19 no município desde o início da pandemia, sendo 19.240 já recuperados e 676 mortes pela doença. Atualmente 1.052 pessoas estão sendo acompanhadas.





A taxa de ocupação dos leitos destinados à COVID-19 segue em 88% dos leitos clínicos e, no momento, 94% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão ocupadas.



Imunização de idosos contra a COVID-19

Idosos de 68 e 69 anos foram imunizados contra a COVID-19 na última sexta-feira (2/4) e sábado (3/4) em Betim. A vacinação ocorreu nas seis maiores UBSs: Angola, Vila Cristina, Bueno Franco, Homero Gil, Alcides Braz e Guanabara.





Ao todo, 1.468 doses referentes à primeira etapa da imunização foram aplicadas neste grupo. De acordo com o balanço de imunizações da secretaria, uma média de 244,3 doses foram aplicadas em cada uma das seis UBS’s.