Noite violenta na Grande BH tem cinco assassinatos em 12 horas

Um dos crimes aconteceu na Estrada do Capão, em Sarzedo (foto: Google Street View/Divulgação )

O período entre a noite da sexta-feira Santa (2/4) e a manhã deste sábado de Aleluia (3/4) pode ser considerado um dos mais violentos de 2021. Em 12 horas, foram registrados cinco homicídios na Grande BH, um fato que chama a atenção, por ser um número bem acima das estatísticas de crimes de morte na região.



Onze tiros aparentemente sem motivo

O primeiro assassinato ocorreu na Rua 931, 60, no Bairro Granja de Freitas, na Região Norte da capital. A vítima foi Gabriel Gutemberg Soares, de 26 anos, qie levou 11 tiros. Ele teria sido assassinado por um homem identificado como Mairon, de 26 anos, conhecido pela alcunha de “The Google”.

Quando policiais militares chegaram ao local, a vítima já tinha sido socorrida por vizinhos e levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).

Os motivos do crime são desconhecidos, segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar. A vítima, de acordo com o levantamento feito pelos policiais, não tinha qualquer registro policial.

A morte de Gabriel gerou revolta por parte dos moradores do conjunto residencial ali existente. Um deles, inclusive, identificado por Juninho, chegou a ir até a casa de “The Google” para um acerto de contas.

Testemunhas contaram aos policiais que, logo depois de cometer o crime, “The Google” foi visto deixando, apressadamente, o local. Os policiais foram então à casa dele, sendo recebidos por sua mãe, que permitiu a entrada dos policiais, dizendo que o filho estava no seu quarto.

Ao conversarem com o suspeito, ele dizia frases desconexas, o que aumentou as suspeitas dos policiais. “The Google” negava ter praticado o crime e dizia que estava correndo risco, pois moradores do conjunto habitacional queriam matá-lo.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Plantão I. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Possível acerto de contas do tráfico de drogas

Por volta das 21h da noite de quinta-feira (1º/4), a Central da PM recebeu um segundo chamado de homicídio. Desta vez, no cruzamento das ruas da Redenção e Davi Rabelo, no Bairro Inconfidência. No local, Adriano Moura Ribeiro, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na nuca e dois nas costas, por dois homens. Os suspeitos seriam Alan, de 29 anos, e Lázaro, de 26.

O local, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, é um conhecido ponto de venda de drogas, dominado por gangues e ponto da disputa territorial por parte dos traficantes.

A vítima chegou a ser socorrida, sendo levado para uma UPA. Lá, os policiais encontraram a namorada da vítima, que contou que os dois possíveis matadores eram conhecidos.

Outras testemunhas, que socorreram a vítima para a UPA, disseram que os suspeitos estavam num Gol prata. Eles teriam parado o veículo próximo à vítima e desceram. Houve uma discussão entre eles, por motivos fúteis. Em dado momento, Lázaro sacou um revólver e efetuou os disparos.

A namorada estava dentro de casa quando ouviu os disparos e saiu para a rua, vendo um homem sendo socorrido. Percebeu que era seu namorado e correu para acompanhá-lo no socorro.

Diante das informações sobre as características do carro e dos agressores, a PM iniciou uma busca, que resultou na prisão dos suspeitos. Eles estavam no carro, quando foram parados. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão 4 e o inquérito também será remetido para a Delegacia de Homicídios.

Morto com pedrada na cabeça

No Bairro Sevilha, 1ª Seção, em Ribeirão das Neves, na Avenida Minas Gerais, próximo ao número 50, uma mulher clama por socorro. Era 1h da sexta-feira da Paixão, e a mulher estava ao lado do corpo de um homem, caído no chão. Em volta da cabeça dele, uma grande poça de sangue. A seu lado, uma pedra, também suja de sangue.

Esse foi o quadro encontrado pelos policiais militares ao chegarem ao local. Eles constataram que o homem não tinha mais sinal de vida. A morte teria ocorrido por esmagamento do crânio.

Com muita dificuldade, os policiais conseguiram encontrar testemunhas, todas assustadas, que só concordaram em falar diante da garantia dada pelo militares de que ficariam no anonimato.

As pessoas contaram que era mais de um agressor e que um dos envolvidas seria uma mulher, conhecida por Natasha, moradora do Sevilha B. Os policiais conseguiram o endereço da residência da mulher, mas lá chegando, não encontraram a suspeita.

Familiares dela disseram que Natasha estaria em Lagoa Santa. O corpo foi encaminhado para o IML e a ocorrência foi registrada na 10ª DP de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Briga de família termina em morte

As polícias Militar e Civil estão à procura de um homem, de nome Felipe, de 27 anos, que teria assassinado, a facadas, na manhã desta sexta-feira (3/4), o tio de sua namorada, Anderson Antônio Gonçalves Ferreira, de 46. O crime ocorreu na Rua Pedra do Indaiá, 75, Bairro Candelária, zona norte de Belo Horizonte. A vítima foi morta enquanto dormia. O chamado ocorreu às 6h53.

Segundo apurado pelos policiais militar que estiveram no local do crime, na véspera, durante uma reunião familiar, houve uma discussão entre a vítima e o agressor.

Felipe era um frequentador habitual das casas de toda a família, pois trabalhava com o pai da vítima, em sua oficina mecânica. Na manhã desta sexta, ele foi até a casa de Anderson, pois pegava carona com este para ir trabalhar, entrou e ao deparar com a vítima, deitada num colchão, ao lado da nomorada, passou a esfaqueá-lo, primeiro nas costas. Anderson ainda tentou se levantar e acabou recebendo um segundo golpe, dessa vez na cabeça.

Os detalhes foram passados à polícia pela namorada e pela irmã da vítima. Esta última, por sinal, disse que tinha acabo de se levantar e viu quando Felipe passou por ela, entrando na casa, sem sequer cumprimentá-la. Acjo estranoho e foi atrás, mas ao chegar na ala, o viu golpeando o irmão. Nas mãos, ele tinha uma faca suja de sangue.

O agressor fugiu em seguida, levando a arma do crime. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Homicídios, em Venda Nova.

Assassinado no meio da estrada

Ciclistas encontraram, por volta das 8h desta sexta (3/4), numa estrada na localidade de Capão da Serra, em Sarzedo, o corpo de João Gabriel da Silva Siqueira, de 17 anos. Ele estava caído, com vários tiros. A amásia da vítima fez o reconhecimento do corpo.

A mulher torna-se a principal testemunha do crime. Ela contou aos policiais que estava em casa, com João Gabriel, quando este recebeu um telefonema, de um homem chamado Vinicius, conhecido por “Patati”, chamando para uma reunião que seria o acerto de uma venda de drogas.

Patati chegou à casa num carro branco, importado, segundo a mulher, em companhia de dois outros conhecidos dela: Geová e Conrá. João entrou no carro e eles saíram do local.

A vítima, segundo os policiais, era um antigo conhecido, com várias prisões por tráfico de drogas. No corpo, tiros na cabeça e nas costas. O corpo foi encaminhado para o IML de Betim. A ocorrência foi encerrada no 3º DP de Sarzedo.