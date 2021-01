Homem é executado a tiros na frente do filho em Contagem

A PM chegou no local e o homem estava caído no chão, coberto por um lençol branco (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) homem foi executado na frente do filho, de apens oito anos, em um bar na região de Contagem. A vítima é Daniel Moreira da Gama, de 43 anos. Segundo testemunhas, o garoto chegou a pedir para o autor parar de disparar contra o pai. Umfoi executado na frente do filho, de apens oito anos, em um bar na região de Contagem. A vítima é Daniel Moreira da Gama, de 43 anos. Segundo testemunhas, o garoto chegou a pedir para o autor parar de disparar contra o

Segundo as testemunhas, o suspeito estava com uma roupa preta e usando balaclava (um tipo de máscara que cobre o rosto, deixando apenas os olhos aparentes), não sendo possível identificar, de imediato, quem era.

O filho de Daniel tem oito anos e estava com o ele em frente a uma distribuidora de bebidas. Ao perceber a presença do homem encapuzado, o pai começou a andar rápido, entretanto, em seguida começaram os disparos.

Segundo relatos, Daniel correu para o meio da rua e seu filho entrou na frente do homem, pedindo “não mata meu pai”. Ignorando a súplica do garoto, o criminoso continuou atirando, mesmo com a vítima já no chão.

Uma das testemunhas ouviu os disparos e saiu de casa para ver o que tinha acontecido. Na tentativa de impedir o garoto de ver o pai daquela maneira, buscou um lençol para cobrir o corpo.

Outras testemunhas disseram que o homem era trabalhador e uma boa pessoa, não sabiam qual seria a motivação do crime. Além disso, afirmaram que após cometer o crime o suspeito saiu andando calmamente pela rua

Daniel morreu no local com disparos na cabeça e abdômen. O corpo foi levado para o IML de Belo Horizonte e a ocorrência foi encaminhada para a 7ª DP de Investigações de Contagem.







*Estágiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira