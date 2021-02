Jovem responde seu nome e é executado a tiros em Santa Luzia

A vítima foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) tiros na noite de desse domingo (31/01), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos só se deram ao trabalho de 'conferir o nome da vítima' antes de executá-lo. Um homem de 21 anos foi morto ana noite de desse domingo (31/01), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos só se deram ao trabalho de 'conferir o nome da vítima' antes de executá-lo.



Segundo informações da PM, outras duas pessoas estavam no local no momento do crime, quando os suspeitos passaram de moto pela rua e pararam o grupo, perguntando o nome da vítima. Assim que respondeu, Bruno Vinícios Pereira Mendes foi baleado.

A vítima foi transferida para o Hospital Risoleta Neves, mas faleceu. Os outros dois homens que estavam no local não souberam dar mais detalhes sobre os autores do crime.





A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Santa Luzia.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira