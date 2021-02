Inabilitado tenta fugir da PM e causa acidente com incêndio, em Nova Lima

Após perseguição policial, carro bate em ônibus e ambos pegam fogo, no Jardim Canadá (foto: Jair Amaral/EM/ D.A Press) fogo após colidirem durante perseguição policial no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. No veículo estavam duas pessoas e, apesar do incêndio, ninguém morreu. Há suspeita de que o motorista do carro, Gleidson Nascimento Lopes, de 23 anos, é inabilitado. Na madrugada desta segunda-feira (1º/2), um carro e um ônibus pegaramapós colidirem durante perseguiçãono Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. No veículo estavam duas pessoas e, apesar do incêndio, ninguém morreu. Há suspeita de que o motorista do carro, Gleidson Nascimento Lopes, de 23 anos, é

Ao tentar fugir da PM, motorista inabilitado bate em ônibus e provoca incêndio, em Nova Lima.



Sargento Wilson explica como foi o acidentehttps://t.co/v7GPQSVuSx pic.twitter.com/3S2mto7PPC — Estado de Minas (@em_com) February 1, 2021



O carro começou a pegar fogo, e a passageira conseguiu sair, entretanto os militares precisaram arrombar a porta para retirar Gleidson, já que ele estava desacordado. Assim que ele foi retirado, as chamas se alastraram, e o ônibus também começou a queimar.

Ônibus estava estacionado e começou a queimar quando a chama do carro se alastrou (foto: Jair Amaral/EM/ D.A Press)

O Samu esteve no local e encaminhou as vítimas para o Hospital João XXIII. Gleidson sofreu fratura exposta no joelho e na perna, além de laceração e contusão pulmonar. A passageira teve escoriações pelo corpo.

De acordo com a PM, ao acordar, o motorista conseguiu falar seu nome e, como não foram encontrados documentos de habilitação, a suspeita é que ele tenha fugido por ser inabilitado.



O carro estava com as obrigações legais em dia e não era roubado.

As chamas foram controladas e o motorista está em observação no hospital.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina