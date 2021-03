COVID-19: São Tiago atinge a marca de 200 casos confirmados

Prefeitura tem apostado na fiscalização como forma de combater aglomerações e impedir que o vírus se espalhe (foto: Reprodução/Youtube)

Nesta terça-feira (30/3), a Prefeitura de São Tiago, no Campo das Vertentes, a 200 quilômetros de BH, confirmou o 200° caso da COVID-19 no município. O número de novos casos em 2021 corresponde a 60% do total de pessoas infectadas na cidade desde o início da pandemia.

Os três primeiros registros da doença foram em 9 de junho de 2020. Desde então, o número de casos vem crescendo gradativamente, tendo um salto neste ano, com a adição de 120 novos casos.

Até o momento, o município registrou seteprovocados pela doença e 18 pessoas estão com o vírus ativo em isolamento domiciliar.“Prevenção é a palavra de ordem para que os números não cresçam ainda mais. Todos devem fazer a sua parte”, afirma o prefeito Alexandre Vivas.

Com quase 11 mil habitantes, São Tiago não tem hospital com leitos UTI disponíveis para tratamento da COVID-19. Dessa forma, os casos mais graves são encaminhados aos hospitais da região, em São João del-Rei e Barbacena. Porém, em ambas as cidades, a taxa de ocupação de UTI já passa de 100%.

Fiscalização

Atualmente, o município está na Onda Roxa do Minas Consciente. De acordo com o prefeito, além das regras estipuladas no plano estadual, o município tem feito um forte trabalho de conscientização nas redes sociais e intensificando a fiscalização.

Nesse domingo (28), colaboradores contratados pela prefeitura acionaram a Polícia Militar (PM) para dispersar aglomeração na Praça Dom Pedro II (Praça do Boi).



Ao todo, 16 pessoas estavam reunidas no local e todas receberão multa de R$ 1,2 mil.

“Nosso cenário é preocupante. Não podemos deixar esse vírus se alastrar mais. Estamos trabalhando em cima da fiscalização e iremos aplicar multas para qualquer indivíduo que estiver aglomerando”, afirma o prefeito.

“A administração já vem contando com a parceria da Polícia Militar e outros representantes para conter essas pessoas. Pode ter certeza que estamos dispostos a buscar soluções o quanto antes. E, quem sabe, com tratativas futuras, conseguirmos adquirir mais doses da vacina”, finaliza.

