Brinquedos produzidos por presos serão distribuídos para crianças na Páscoa

Mais de 800 crianças em situação de vulnerabilidade, abrigadas em instituições de atendimento a esse público, receberão nesta Páscoa brinquedos de madeira produzidos por presos da Penitenciária de Contagem I (Nelson Hungria). O Serviço Social Autônomo (Servas) fará a distribuição. São carrinhos, bonecas e jogos educativos.





A gerência de produção da unidade prisional, ajuda e orienta os presos na fabricação dos brinquedos. O ofício também é ensinado por outros internos que possuem experiência e repassam o conhecimento. A matéria-prima é proveniente de doações de diversos materiais recicláveis doados por parceiros do Departamento de Penitenciário (Depen) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp). Os custodiados trabalham na oficina que funciona dentro da unidade prisional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Pelo trabalho realizado recebem o benefício da remição da pena. A cada três dias de trabalhados, subtraem um no tempo de condenação.

Desde 2018, a Nelson Hungria I conta com marcenaria instalada dentro de seus muros e produz atualmente 50 brinquedos por dia. Segundo o diretor de Atendimento da penitenciária, Ury Ribeiro, os presos abraçaram a causa e são comprometidos e atentos, além de apresentarem uma mudança de comportamento, o que beneficia muito o trabalho de segurança na unidade.





“Eles ficam felizes em produzir os brinquedos por saberem que vão alegrar crianças carentes. O mais interessante e comovente que se nota é o interno sentir-se valorizado e ver um novo horizonte à frente, pois acreditam que pelo trabalho e aprendizado na unidade desenvolvem a consciência que poderão alcançar um futuro melhor ao sair da penitenciária. É muito gratificante”, detalha Ury.

A parceria entre Depen-MG e o Servas permitiu que nos últimos três anos, fossem doados cinco mil brinquedos para instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. As entregas dos materiais são sempre feitas em outras datas comemorativas, como Natal e Dia das Crianças.





De acordo com o diretor de Trabalho e Produção do Depen-MG, Paulo Duarte, “a parceria representa uma enorme importância não só pelos brinquedos fabricados, mas pelo gesto de poder levar de dentro de uma unidade prisional alegria e entretenimento a crianças carentes." "Com a parceria é possível oferecer aos custodiados uma profissionalização e também a remição de pena, ou seja, a cada três dias trabalhados um é remido da condenação; além de proporcionar a reconstrução de valores sociais”.