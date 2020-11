Detentos de Minas produzem 46 mil máscaras para TRE oferecer aos eleitores

Presos trabalham na confecção de máscaras que vão estar disponíveis nas seções eleitorais de Contagem, Igarapé, São de Joaquim de Bicas e Ribeirão das Neves (foto: SEJUSP/Divulgação) domingo (15), o eleitor que por algum motivo chegar sem máscara, em seções eleitorais nos municípios de Contagem, Igarapé, São Joaquim de Bicas e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não perderá o direito de escolher seu candidato à prefeitura e à Câmara Municipal.



13:22 - 13/11/2020 Motoristas de app anunciam paralisação para domingo, dia da eleição





A ação é de iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG), que solicitou ao sistema prisional, por meio de juízes, a parceria neste ato. Desde o início da pandemia, já foram fabricadas quase quatro milhões de máscaras descartáveis e reutilizáveis em oficinas que funcionam dentro de unidades prisionais de todas as regiões do estado. Essa iniciativa garante que centenas de presos possam trabalhar em uma frente importante, em tempos de pandemia.



O material para fabricação desses equipamentos de proteção vem de doações de prefeituras e diversas instituições sem fins lucrativos, como hospitais, abrigos e creches, que precisam das máscaras e não tinham um local para a produzi-las.

Para que tudo saísse como planejado, o Depen-MG ofereceu a mão de obra dos presos, muitos deles especializados no ramo de confecção, além das máquinas de costura existentes nas unidades prisionais. Em troca, teve direito a parte da produção e a oportunidade de dar a ela uma boa destinação.



As máscaras produzidas, desde então, são entregues aos servidores estaduais das forças de segurança e do sistema socioeducativo que agora também participam das eleições municipais, deste ano.





Parceria

Para o diretor de Trabalho e Produção do Depen-MG, Paulo Alexandre Duarte, este é um momento importante, de união de esforços, especialmente entre as instituições públicas. “Temos uma grande sinergia com o Poder Judiciário, que pode ser constatada nas diversas parcerias estabelecidas com o Depen-MG. É um orgulho podermos contribuir de alguma forma nestas eleições, oferecendo um equipamento essencial de proteção contra a COVID-19”, relata.





A juíza Bárbara Nardy, da Comarca de Contagem, foi uma das magistradas que requereram a parceria com o sistema prisional. Ela destacou as atividades de ressocialização desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Depen-MG, para a população carcerária de Minas Gerais.



“A Sejusp mostrou sensibilidade para a hora presente, permitindo que as atividades de trabalho dos detentos, na produção de máscaras, tenham sido realizadas para trazer segurança nas eleições de 2020”.





Contagem recebeu do sistema prisional 11 mil máscaras; Igarapé e São Joaquim de Bicas receberam 5 mil, cada, e Ribeirão das Neves recebeu outros 15 mil itens. Os juízes Wagner de Oliveira Cavalieri, de Contagem e Maria de Lourdes Freitas Fontani Villarinhos, de Ribeirão das Neves, também participaram desta parceria com o sistema prisional mineiro.

