Motorista bate em poste e transformador cai dentro de ônibus em BH

Transformador caiu dentro do ônibus, após a colisão do coletivo com o poste (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)





Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram enviadas ao local do acidente, por volta das 10h50. Chegando no local, os militares constataram que não havia vítimas, apenas derramamento de óleo na pista. O transformador caiu na parte traseira do ônibus.

Frente do coletivo também ficou parcialmente destruída com a colisão, além da parte onde o transformador caiu (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Devido ao acidente, a pista foi isolada para jogar serragem, utilizada para absorver o óleo diesel do asfalto.





A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) interrompeu o fornecimento de energia elétrica no local para que o transformador fosse retirado do ônibus. A suspeita é que o condutor do coletivo tenha perdido o controle antes da colisão com o poste.

