Idosos se aglomeram em bairro de BH para beber cerveja na rua

Mesmo diante doda pandemia da-19 em Belo Horizonte e do apelo da prefeitura para que as pessoas fiquem em casa, um grupo de senhores insiste em desrespeitar as recomendações no bairro Cidade Nova, na região Nordeste da capital. Todos os fins de semana, cerca de dez homens, todos idosos, se reúnem na esquina das ruas Júlio Pereira da Silva e Conceição Macedo Novaes, nas proximidades da Feira dos Produtores, para tomar cerveja na calçada. Neste domingo (21/3), a cena chamou a atenção de quem passava pelo local.

O grupo já é conhecido no bairro por frequentar um bar nas proximidades. Mas, como o estabelecimento está fechado e proibido de vender bebidas alcoólicas, a saída encontrada pelos homens foi levar uma caixa térmica cheia de latas de cerveja para a rua. Com máscaras no queixo ou sem o acessório de proteção contra o coronavírus, eles conversam tranquilamente e até debocham de quem passa e observa com surpresa.

Quando a reportagem passou pelo local, uma mulher gritou de longe e fez um alerta: “Olha a COVID-19, gente! Todo mundo aí é do grupo de risco, é acima dos 60. Se pegar o vírus é mais complicado de recuperar”. Do outro lado da rua, o grupo observou e deu risadas. Pessoas que passavam naquele momento também demonstravam surpresa com a falta de consciência dos senhores.

Ao longo de toda a pandemia, o grupo de idosos manteve o ritual nos fins de semana. Os encontros são frequentes mesmo com os bares fechados na região.

Enquanto isso, nos hospitais…

Em Belo Horizonte, os leitos de UTI voltados à COVID-19, nas redes pública e privada, já atingiram ocupação de 100,8%. Já os leitos de enfermaria destinados ao tratamento do coronavírus estão com ocupação de 89,7%. Os dados são da última sexta-feira (19/3) e ainda não foram atualizados pela prefeitura no fim de semana.

A taxa de transmissão (RT) na capital está em 1,22. Isso significa que um grupo de 100 pessoas transmite o vírus para outras 122, mantendo o contágio em ascensão.

MG tem 243 mortes em 24 horas

As 234 mortes registradas por Minas Gerais entre sábado (20/03) e este domingo (21/03) fizeram o estado chegar a 22.007 óbitos em virtude do novo coronavírus. Os dados compõem o mais recente boletim da doença, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Em 24 horas, 9.593 novos casos da infecção foram confirmados. Desde a chegada do vírus ao estado, as autoridades já contabilizaram 1.033.562 testes positivos.

Por ora, 87.997 casos são acompanhados por profissionais de saúde.