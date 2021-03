Primeira semana do outono não deve ter chuvas significativas em BH

A possibilidade de chuvas localizadas indica aentre verão e outono, quando a umidade do ar ainda permanece elevada. A tendência é das temperaturas em queda, principalmente no período da noite. Possibilidade de chuva durante aapenas para as regiões Sul, Triângulo e da Mata.Na região metropolitana de BH podem ocorrer chuvasa partir de quinta-feira (25/03). É prevista a chegada de frente fria ao estado no próximo final de semana, com queda ligeira das temperaturas em toda Minas Gerais.O outono, que começou no sábado (20/03), às 6h38, é a estaçãoentre o verão e inverno, e vai até 20 de junho. É caracterizado pela troca de folhas das árvores que se preparam para a chegada do inverno.Os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais. A temperatura começa a esfriar. O clima ameno, com menor volume de chuvas, com ocorrências dee nevoeiros, devido a baixa umidade do ar.