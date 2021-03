Cidade fantasma: toque de recolher muda cenário noturno em Minas Gerais

BELO HORIZONTE (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Nada de aglomerações, passeios ao ar livre ou as habituais agitações à noite. O toque de recolher imposto pelo governo de Minas Gerais aos 853 municípios trouxe atmosfera bem diferente para os mineiros, antes habituados a aproveitar pontos turísticos e bares no período noturno.





LAGOA SANTA (foto: Carlos Altman/Em/D.A Press)

Desde que a medida entrou em vigor, o que se viu na Grande BH foram ruas desertas e intensa fiscalização da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Um ambiente tipicamente sombrio. Pela onda roxa do programa Minas Consciente, somente os serviços essenciais poderão funcionar, das 20h às 5h.





NOVA LIMA (foto: Marcos Vieira/Em/D.A Press)

Esta nova realidade vai durar até que a oferta de leitos consiga atender à demanda por pacientes no estado. No momento mais tenso da pandemia da COVID-19, a ocupação de UTIs ultrapassou a marca de 80%, o que exigirá mais comprometimento do poder público na busca por soluções, e compreensão da população para redobrar os cuidados de higienização e distanciamento social.