Com igreja vazia, padres celebram novo Santuário Arquidiocesano de BH

Solenidade contou com a presença de poucos membros da igreja católica (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) igrejas mais tradicionais da capital mineira comemora seu centenário, nesta sexta-feira (19/3), se tornando Santuário Arquidiocesano de Belo Horizonte. No Dia de São José, uma dasmais tradicionais da capital mineira comemora seu centenário, nesta sexta-feira (19/3), se tornandode









O anúncio do Santuário Arquidiocesano São José foi feito pelo arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em entrevista ao Estado de Minas, o arcebispo disse que a Igreja São José recebe essa elevação graças a sua dedicação com a comunidade.





Arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu a solenidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “Neste dia de São José, ano de São José em toda igreja no mundo inteiro e na abertura do ano da família, esta celebração cria o Santuário Arquidiocesano de São José, confirmando a beleza da missão e vocação desta igreja. Há mais de 100 anos, é conduzida pela beleza encantadora do carisma dos missionários redentoristas”, relata Dom Walmor.





Aqueles que desejaram acompanhar a celebração, tiveram que se antenar nos canais da TV Aparecida, Canção Nova e demais redes católicas de comunicação onde o evento foi transmitido.



Com a pandemia do novo coronavírus, missas com a presença dos fiéis nos santuários se tornaram cada vez menos comuns. O decreto para restrição de atividades não essenciais da Prefeitura de BH não fecha as portas dos templos, porém restringe atos coletivos, como as missas. As igrejas podem continuar abertas, desde que seguindo as medidas de prevenção necessárias.



Enquanto ainda não é seguro celebrar os eventos católicos tradicionalmente, dom Walmor pede aos fiéis da Igreja São José que 'cada um faça da sua casa uma verdadeira igreja' e use das orações e mensagens transmitidas pelo santuário, agora virtualmente, para 'fortalecer o coração''.





Fé e esperança reúne fiéis do lado de fora da igreja São José (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) travessia é longa e exigente, mas não podemos e temos razão para não desistir: Deus. A Igreja São José é um exemplo que tudo muda com confiança, respeito, cuidado e sobretudo na união para construirmos um novo tempo”, declarou o presidente da CNBB. Para o arcebispo, as dificuldades do momento atual devem ser enfrentadas com esperança de dias melhores. “Não podemos desistir. Aé longa e exigente, mas não podemos e temos razão para não desistir: Deus. A Igreja São José é um exemplo que tudo muda com confiança, respeito, cuidado e sobretudo na união para construirmos um novo tempo”, declarou o presidente da CNBB.





Santuário Arquidiocesano





Uma igreja ou outro local sagrado se torna santuário quando os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações, com aprovação da autoridade da Igreja local (bispo ou arcebispo). Além da transição da Igreja para o Santuário Arquidiocesano, o evento também marca as comemorações dos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja.





No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 11 santuários, sendo cinco na capital – Nossa Senhora da Boa Viagem, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio) e São Judas Tadeu – e em Caeté, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia e Sabará.