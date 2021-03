Betim faz seleção presencial com 1,2 mil candidatos em meio à onda roxa

Prefeitura diz que seleção presencial segue normas de biossegurança, mas infectologistas recomendam adiamento do concurso (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conduz entrevistas presenciais para contratação de estagiários. Cerca de 1,2 mil pessoas foram convocadas para o processo seletivo, realizado no pior momento da pandemia e a despeito da Desde as 8h da manhã desta quinta-feira (18/3), a prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conduz entrevistaspara contratação de estagiários. Cerca de 1,2 mil pessoas foram convocadas para o processo seletivo, realizado no pior momento da pandemia e a despeito da onda roxa, etapa mais rígida do Programa Minas Consciente













Leia também: Betim adere à onda roxa, mas não terá toque de recolher Temendo pela própria saúde, servidores do município relatam ter acionado dirigentes da prefeitura para tentar adiar a seleção ou mesmo adaptá-la para o modo on-line, sem sucesso.





Procurado pela reportagem, o Executivo municipal alega que “o processo está sendo realizado respeitando todas as normas de biossegurança vigentes”. Infectologistas consultados pelo EM, no entanto, defendem que, diante das altas taxas de transmissão do vírus detectadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana, nenhum tipo de encontro é seguro. A melhor conduta seria o adiamento do concurso.





Betim está, atualmente, no limite da taxa de ocupação de UTIs. Dados oficiais publicados nessa quarta-feira (17/3) mostram que 95% das vagas estão preenchidas. A lotação das enfermarias atingiu 96%.

A etapa presencial do processo seletivo consiste numa entrevista, cuja convocação consta na edição desta terça-feira (16/3) do Diário Oficial de Betim . Os candidatos são atendidos na sede da prefeitura, em salas internas.





Nesta quinta-feira (18/3), o poder público agendou um total de 57 entrevistas, espaçadas pelo intervalo de dez minutos, entre 8h e 16h45. Para amanhã, há mais 22 atendimentos agendados. Conforme cronograma divulgado pelo município, a chamada completa, com os dias e horários fixados aos 1,2 mil inscritos, será divulgada neste sábado (20/3). A própria Superintendência de Recursos Humanos estima que os encontros serão ao longo de 30 dias ou mais.

Servidores ouvidos pelo Estado de Minas em condição de anonimato relatam que alguns entrevistadores designados para a seleção se recusaram a trabalhar, com medo de serem infectados. Alguns seriam, inclusive, do grupo de risco.





O infectologista Estevão Urbano, no entanto, alerta para o fato de que não existem protocolos seguros no atual contexto pandêmico instalado em Minas e no Brasil.



"Não precisa nem ser infectologista para chegar a essa conclusão. Na pior crise sanitária dos últimos séculos, com essa taxa de contágio pelo vírus, o poder público resolve fazer um concurso para mil pessoas? Não dá para esperar algumas semanas?", ponderou.



O infectologista Estevão Urbano, no entanto, alerta para o fato de que não existem protocolos seguros no atual contexto pandêmico instalado em Minas e no Brasil.









Veja a nota da prefeitura de Betim "De acordo com Ato do Executivo publicado na terça-feira, 16, foram agendadas entrevistas para a seleção de 57 estagiários. O processo está sendo realizado respeitando todas as normas de biossegurança vigentes, como uso obrigatório de máscara, utilização de álcool para higienização das mãos e distanciamento adequado entre os presentes. As entrevistas estão ocorrendo de forma gradativa para que não haja aglomeração. Na manhã desta quinta-feira, 18, dois dos 28 candidatos agendados foram atendidos pela Superintendência de Recursos Humanos, por meio da Seção de Recrutamento e Seleção. Para esta tarde a previsão é que outros 27 candidatos sejam entrevistados. Vale destacar que o processo não se trata de atendimento ao público, mas de ação importante para composição do quadro de funcionários, com objetivo de continuar oferecendo um serviço eficiente." "Imagine o efeito dominó de um processo que vai durar mais de um mês, deslocando as pessoas de ônibus ou por meio de corridas de aplicativo. Estamos em uma situação em que um leito faz diferença. Uma vida então, nem se fala", complementou.

"Houve uma tentativa de sensibilizar o prefeito. Um grupo acionou alguns dirigentes aqui e propôs o adiamento dessas entrevistas ou mesmo que elas fossem feitas de modo remoto. Com a tecnologia disponível hoje, não acredito que fosse inviável. Infelizmente, a prefeitura não recuou", denuncia um funcionário. Questionada pelo EM, a prefeitura de Betim argumentou que o processo respeita todas as normas de biossegurança vigentes, como uso obrigatório de máscara, utilização de álcool para higienização das mãos e distanciamento adequado entre os presentes.