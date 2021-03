Ibirité adere à onda roxa e negocia compra da vacina Sputnik V

Ibirité enviou ao consulado da Rússia protocolo de pedido de compra de 261 mil doses da vacina contra a COVID-19, a Sputinik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia e importada pelo laboratório União Química. (foto: Marcos Vinícius Mendonça/Divulgação )

Em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), já começaram as medidas restritivas da onda roxa, do Programa Minas Consciente, imposta pelo governador do estado, Romeu Zema. Nesta quarta-feira (17/3), o comércio não essencial já está proibido de funcionar. Também nesta quarta foi protocolado um pedido de compra, ao Consulado da Rússia, de 261 mil doses da vacina contra a COVID-19 - a Sputinik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya.

Diferentemente da adesão opcional das prefeituras ao plano nas demais ondas, na fase roxa o caráter é impositivo e se deve ao risco de saturação e à necessidade de restabelecer a capacidade de assistência hospitalar para não comprometer a rede assistencial em todo o estado. Em alguns municípios mineiros, foi necessária a transferência de pacientes para outras regiões, o que afeta o atendimento no estado, de forma geral.

Na onda roxa, só é permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários desses estabelecimentos. O deslocamento por qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar. O toque de recolher, das 20h às 5h, também está instituído. Em Ibirité, também estão suspensos os cultos fúnebres.

Nos próximos dias, as fiscalizações serão intensificadas para que as medidas da onda roxa sejam cumpridas. Os números para denúncias de irregularidades e aglomerações são de segunda a sexta, das 8h às 17h, no telefone (31) 3079-6176. Nos fins de semana e feriados, no (31) 99392-7021.

“Já vínhamos tomando algumas medidas importantes para conter o avanço da COVID-19 em nosso município, como a publicação de dois decretos, na semana passada, com medidas mais restritivas. Temos tomado outras ações, como a ampliação dos leitos de enfermaria em nosso Hospital de Campanha, de 20 para 29. Somado aos 20 leitos de UTI, passamos a ter um total de 49 leitos exclusivos para pacientes com COVID em nossa cidade”, explicou o prefeito de Ibirité, William Parreira.

Ibirité estava há uma semana com o hospital de campanha com 100% de ocupação e na terça-feira (16/3), conseguiu um importante aliado nesse momento da pandemia: novos leitos. O hospital destinado ao atendimento da COVID-19 no município teve ampliação de 20 para 29 leitos de enfermaria. Para casos graves, o hospital conta com 20 leitos de UTI.

No momento, o hospital de campanha está com 18 dos 20 leitos de UTI ocupados (90%) e 20 dos 29 clínicos (68%).

Ibirité envia pedido de compra para 261 mil doses da vacina russa Sputnik V

A Prefeitura de Ibirité enviou nesta quarta-feira (17/3), o protocolo de pedido de compra para o Consulado da Rússia em Belo Horizonte, de 261 mil doses da vacina contra a COVID-19, a Sputinik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia e importada pelo laboratório União Química.

De acordo com o pedido, o objetivo é imunizar toda a população da cidade, com exceção dos menores de 18 anos, gestantes e mães que estão amamentando, pois estes grupos não podem receber a vacina.

“Tomamos essa decisão logo após ser sancionada a Lei Federal que autoriza os municípios a comprarem doses da vacina, de forma independente. Esperamos imunizar toda a nossa população, o mais breve possível. Nossa estrutura está pronta para realizar a vacinação em massa, precisamos apenas que as doses cheguem”, destacou o Prefeito, William Parreira.





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, Ibirité tinha uma população estimada de 182 mil habitantes. Segundo a prefeitura, o montante de doses solicitadas (261 mil) será suficiente para imunizar toda a população acima de 18 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, a Sputnik V tem 91,6% de eficácia. Porém, todas as vacinas aprovadas para uso emergencial no Brasil, ainda não apresentam testes e estudos concluídos em pessoas menores de 18 anos, gestantes e lactantes.

“Ainda são desconhecidos os riscos e possíveis efeitos adversos da imunização contra COVID19 nesses grupos. Possivelmente, a princípio, estes grupos não seriam incluídos na vacinação em Ibirité. Mas, logo após a conclusão dos estudos feitos pelos laboratórios, com certeza reavaliaremos a inclusão destes grupos no processo de vacinação”, explicou a secretária de Saúde, Carina Bitarães.

Até o momento, Ibirité recebeu cerca de 8.600 doses para imunizar contra a COVID-19. Entre os grupos já vacinados na cidade estão profissionais da saúde; idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência; acamados acima de 60 anos e idosos com idade superior a 78 anos. O município inicia nesta quarta-feira (17/3), a vacinação de idosos acima de 75 anos.