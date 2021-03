Ônibus ficam mais cheios ao longo da pandemia em BH

Pessoas que precisam trabalhar lidam com aglomerações nos pontos e dentro dos veículos diariamente na capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





O mês de março já concentra a maior média de passageiros de ônibus em Belo Horizonte desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Ao mesmo tempo, foi o quarto mês com mais viagens realizadas. Saldo que pode mostrar realmente que os veículos de transporte coletivo da capital mineira têm rodado mais cheios ultimamente, criando um ambiente propício e indesejado para a proliferação da COVID-19. De acordo com dados da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BHTrans, neste mês, a média de passageiros transportados pelos ônibus foi de 715.519 pessoas, número que representa 56,2% dos 1.271.757 que seriam transportados normalmente, antes da chegada do vírus. As viagens caíram 33,6% nesse período. Contudo, ontem, quando passaram a vigorar mais restrições a atividades para recuperar a capacidade hospitalar da cidade, o que se viu foram pontos de ônibus, estações, avenidas, ruas e praças vazias.









No mês de agosto, quando BH iniciou a segunda onda de flexibilizações, o percentual de passageiros passou pela primeira vez da casa dos 40%, com média mensal de 538.605 usuários (42,3%). Os meses que se seguiram foram de incremento na média de passageiros, com setembro registrando 47% do normal, outubro ultrapassando a casa dos 50%, com o registro de 51,8%, novembro com 55,1% e dezembro chegando a 54,6%. Em janeiro de 2021, ocorreu uma pequena redução média, com o mês fechando em 48%, mas fevereiro tendo recuperado o volume de passageiros, com 52,3% e março sendo o ápice dessa expansão.





Enquanto mais pessoas ingressaram no transporte público, as viagens não aumentaram, seguindo a mesma concentração de usuários. De acordo com dados da BHTrans, a média de viagens realizadas pelos ônibus da capital foi de 16.431, uma quantidade que representa 66,4% do normalmente realizado antes da pandemia, que era de 24.743 partidas e chegadas. É o quarto mais intenso volume de viagens, atrás dos meses de novembro (69,2%), dezembro (67,8%) e outubro (67,5%), quando o volume de passageiros médios era menor.





Preocupação





Esse volume crescente de pessoas nos ônibus tem sido percebido e preocupa pessoas que precisam se deslocar de ônibus para o trabalho. “Não teve pandemia para os ônibus. Porque nos horários que eu preciso sempre está tudo lotado. A minha linha, 815 (Conjunto Paulo VI), só fica lotada, com as pessoas viajando a pé, agarradas umas às outras. Não tem condição de isolamento, não. No ponto de ônibus da Rua Antônio Mariano de Abreu o ônibus passa tão cheio que nem para, porque não cabe mais gente dentro. E aí deixa você para trás”, afirma a atendente de telemarketing Iandra da Silva Gomes, de 28 anos.





O confinamento para conter a doença também não alcançou a recepcionista Gleice Rocha, de 24, que precisa trabalhar e sempre embarca em ônibus cheios. Segundo a BHTrans, o limite de passageiros em pé é de 10 pessoas nos ônibus regulares e de padrão Move, dobrando a tolerância em veículos articulados.





(foto: Arte Em) “Gente em pé é o que mais tem. Nos meus horários tem mais gente em pé do que sentada. Eu fiquei com medo. Não quero pegar esse vírus, mas não tenho para onde correr. Não tenho outra opção”, disse a recepcionista, que trabalha no Centro e mora no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste da capital.





Serviço é monitorado





A BHTrans informa que avalia diariamente a operação do transporte coletivo de Belo Horizonte e, caso necessário, ajustes como a disponibilização de mais viagens são feitas em determinadas linhas. “Veículos extras são disponibilizados para eventuais casos, evitando assim a concentração de pessoas nas estações, sobretudo nos horários de pico. Agentes da BHTrans nas estações, ao longo dos itinerários nas vias da cidade, por meio das câmeras do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) acompanham e fiscalizam o cumprimento dos decretos em relação à lotação e à disponibilidade de álcool gel nos ônibus”, informa a empresa.





Os passageiros podem conferir os quadros de horários das linhas no Portal da Prefeitura https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans ou no aplicativo SIU Mobile , que também possibilita acompanhar a linha em tempo real. “É importante que os usuários indiquem também o horário em que houve lotação na linha e o número do ônibus. São informações fundamentais para direcionar as ações de fiscalização do transporte”.





A BHTrans informa que fiscaliza as empresas de transporte para que as medidas contra a pandemia sejam implementadas, bem como o padrão do serviço regular. No ano passado, foram 24.055 autuações, 25,6% menos que em 2019, quando ocorreram 32.292 autuações. O valor damulta é de R$ 568,89. “Toda a frota do transporte coletivo, 2.622 ônibus, está disponível para atender às viagens dimensionadas nos quadros de horários das linhas da capital.”