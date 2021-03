RMBH: estado e empresas de ônibus fecham acordo de readequação de horários

Concessionárias de transporte coletivo terão 48 horas para aumentar quadro de horários, quando solicitado pela Seinfra (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) transporte coletivo metropolitano. O protocolo emergencial será para readequação dos quadros de horários à demanda real de passageiros das viagens intermunicipais na Grande BH. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) anunciou, nesta terça-feira (12/03), que firmou um acordo com as empresas concessionárias docoletivo metropolitano. O protocolo emergencial será para readequação dos quadros de horários à demanda real de passageiros das viagens intermunicipais na Grande BH.

Por outro lado, a secretaria se compromete a analisar os pedidos de redução de horários dentro de 48 horas, podendo admiti-la imediatamente, nos casos em que haja queda brusca de demanda. De acordo com a Seinfra, todas as avaliações serão feitas com dados atualizados dos dias anteriores, por causa da dinâmica das decisões governamentais.

Para realizar uma reclamação, agora os usuários dos transportes coletivos podem ligar na Ouvidoria-Geral do Estado (OGE-MG) por meio do telefone 162, dígito 9. A solicitação pode ser acompanhada por meio do protocolo gerado no atendimento. A OGE-MG contatará os pontos focais na Seinfra e no DER-MG para o tratamento das demandas.

Além do telefone, os demais canais de atendimento, como o site da OGE e o aplicativo MG app, também estão disponíveis.

A secretaria reforça que as solicitações de serviços, como criação de linhas e novos horários, serão mantidas no site do DER-MG e também pelo aplicativo de serviços estaduais MG app. Além disso, o Consórcio Ótimo, que reúne todos os concessionários do transporte metropolitano, continuará recebendo as demandas relativas ao Cartão Ótimo.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte