Na onda roxa, prefeitura de Mariana cobra respeito da população às regras

O decreto da onda roxa em Mariana terá vigência de sete dias e será reavaliado se precisará ser prorrogado ou não (foto: Euler Júnior/EM)

Após um final de semana de muita aglomeração, com 36 denúncias de festas clandestinas em Mariana, Região Central de Minas Gerais, a prefeitura emitiu, nesta segunda-feira (15/03), novo decreto que coloca a cidade nas diretrizes da onda roxa do Plano Minas Consciente.

Segundo o prefeito interino Juliano Gonçalves, o decreto emitido no dia 8 de março, exigindo o toque de recolher na cidade nos horário de 20h às 5h do dia seguinte, não foi respeitado por parte da população e as Regionais de Saúde ainda se encontram em capacidade máxima de assistência, com taxa de ocupação de leitos de isolamento e de UTI chegando ao colapso.

Na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hospital da microrregião que atende as cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, a ocupação dos leitos de UTI destinado aos pacientes de COVID-19 se mantém entre 90 a 100% .

“Eu queria falar para a população que não adianta cobrar leito e vacina se as pessoas não respeitam as medidas de segurança. Final de semana cheio de denúncias de festas, as pessoas cobram do poder público, mas não fazem o dever de casa. Na semana que segue, as medidas serão mais restritivas e a fiscalização também”, alerta.

Ainda segundo o prefeito, 17 pacientes estão internados no Hospital Monsenhor Horta e quatro pacientes aguardam vaga em UTI na microrregião Ouro Preto.

“Este decreto possui eficácia em toda a zona urbana e rural da cidade e abrange as áreas públicas e áreas privadas, que ficarão sujeitas ao controle e à fiscalização do poder público no cumprimento das normas sanitárias e das normas de distanciamento social”.

Empresas terão que aderir

Uma das grandes preocupações da população de Mariana está relacionada à superlotação do transporte público. No decreto, as empresas de transporte público coletivo e individual podem utilizar somente a capacidade de passageiros sentados, com janelas devidamente abertas e com a devida higienização.

“A empresa Transcota receberá uma notificação para que aumente o efetivo de linhas no horário de pico para evitar aglomeração. A empresa terá prazo de 24h para se adequar à nota técnica emitida”, afirma.

Ainda segundo o prefeito, também será emitida uma nota técnica direcionada às mineradoras e à Fundação Renova solicitando o rodízio dos funcionários e o aumento dos testes de COVD-19. As igrejas e templos religiosos da cidade também deverão receber uma nota técnica suspendendo os cultos presenciais.

“Na última semana, já fizemos uma portaria em que todos os servidores vão trabalhar em forma de rodízio”.

De acordo com o secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, o decreto da onda roxa terá vigência de sete dias e será reavaliado se precisará ser prorrogado ou não.

Compra de vacinas

Também como forma de combater os avanços da COVID-19 foi enviado à Câmara Municipal de Mariana o Projeto de Lei 38/2021, que tem como proposta a inserção da Prefeitura de Mariana no consórcio coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra das vacinas contra a COVID-19. O PL foi aprovado pelos vereadores nesta terça-feira, por unanimidade.