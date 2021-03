PBH suspende atividades administrativas presenciais nas escolas

Prefeitura, pais, professores e médicos travam debate sobre retorno às aulas presenciais em BH (foto: PBH/Divulgação)

Em ofício encaminhado a diretores e secretários deem Belo Horizonte, nesta sexta-feira (12/3), ainforma sobre atemporária das atividades presenciais das secretarias escolares, começando a partir desta segunda-feira (15/3) e continuando pelos 15 dias seguintes.A medida, conforme consta no comunicado, se dá diante do "agravamento do quadroda pandemia deno município."A Diretoria de Autorização e Organização Escolar divulgou que, no período de suspensão, "os secretários (as) escolares atuarão em regime de teletrabalho, atendendo a demandas por e-mail e realizando registros no SGE [sistema de gestão escolar], por meio de acesso remoto."No texto, há ainda a informação de que, a partir da mesma data e em igual intervalo de tempo, também ficam canceladas a entrega de atividades não presenciais impressas, destinadas ao cumprimento da carga horária referente aos anos escolares de 2020 e de 2021 aos estudantes e familiares. A volta às aulas em Belo Horizonte vem sendo tópico de debate entre alunos, pais, professores, médicos e integrantes do Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da prefeitura. Entre prós e contras, o assunto foi comentado na coletiva realizada, nesta sexta-feira (12/3), para anunciar as novas medidas de restrição aplicadas na capital mineira.

"O trabalho administrativo das escolas não está suspenso, nem pode estar, porque as escolas não pararam. Existem as aulas virtuais, existe um funcionamento de escolas no geral. Não existe essa suspensão e nem temos a intenção de suspender", afirmou a secretária municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas, questionada sobre o assunto, à ocasião.