Passeios de Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes são suspensos

Os passeios entre São João del-Rei e Tiradentes estão suspensos a partir deste sábado (13/3) (foto: VLI/Divulgação) São João del-Rei e Tiradentes, em Minas Gerais, decidiu suspender a partir deste sábado (13/3), a circulação da Maria Fumaça. O objetivo, segundo a empresa, é resguardar a saúde dos passageiros e de seus empregados, diante do risco de disseminação do coronavírus. A operadora do Trem Turístico que liga as cidades de, em Minas Gerais, decidiua partir deste sábado (13/3), ada. O objetivo, segundo a empresa, é resguardar a saúde dos passageiros e de seus empregados, diante do risco de disseminação do





A medida atende ao novo posicionamento do Programa Minas Consciente, do governo estadual, que incluiu esses dois municípios na onda roxa, devido ao avanço da COVID-19. Inicialmente, a previsão é de que as atividades sejam retomadas em 15 dias.





Os passageiros que adquiriram antecipadamente bilhetes para o passeio poderão solicitar a remarcação da viagem, sem custo adicional, ou o reembolso do valor pago. Para os bilhetes adquiridos pela internet, os procedimentos de reagendamento ou troca deverão ser feitos apenas pelo site . Para os ingressos retirados nas bilheterias, é necessário efetuar a solicitação nos guichês, quando o serviço for retomado.





Funcionamento suspenso devido à pandemia





Esta é a segunda vez que a circulação da Maria Fumaça entre as duas cidades históricas de Minas é suspensa, em razão da pandemia. Há um ano, em março de 2020, o serviço também foi paralisado, devido ao risco de disseminação do novo coronavírus.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz