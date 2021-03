Bebê com menos de dois anos morre vítima da COVID-19 em Pouso Alegre

Portal Terra do Mandu

Criança de 1 ano e 7 meses estava hospitalizada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio (foto: Reprodução HCSL)

A Prefeitura deconfirmou mais duas mortes por COVID-19 nesta sexta-feira (12), uma delas de um bebê de 1 ano e 7 meses que estava hospitalizado em Pouso Alegre. Segundo o secretário de Saúde de Varginha, Luiz Carlos Coelho, a criança estava internada em Terapia Intensiva Pediátrica.

O bebê foi hospitalizado em 17 de fevereiro em Varginha, e no dia seguinte foi encaminhado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde faleceu nesta sexta-feira (12). "Infelizmente, a criança não resistiu às complicações da COVID-19", lamenta o secretário. A outra vítima é uma idosa com comorbidades.

Varginha já conta 6.701 casos confirmados do novo coronavírus, 73 registros a mais em relação ao último boletim. Desde o início da pandemia, 132 pessoas morreram pela doença. O município é o terceiro do Sul de Minas com mais vítimas da COVID-19, atrás de Itajubá (159) e Poços de Caldas (146).

O secretário de Saúde pede à população que siga as medidas de prevenção - uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social -, e não promova ou participe de aglomerações.



"As máscaras salvam vidas, e até que a vacinação avance e torne grande parte da população imunizada, essas medidas de prevenção simples e possíveis de serem feitas por todos deverão ser perseguidas arduamente", destaca.



(Gabriella Starneck/Especial para o EM)