Internato de Lavras soma 188 casos de COVID-19 e decreto eleva restrições

Casos de COVID-19 passam de 180 em internato de Lavras (foto: Reprodução de Internet)

Os casos em alta deno internato de Lavras, no Sul de Minas, vêm preocupando a prefeitura. A Fadminas, que fica na zona rural, na Comunidade do Itirapuan, teve mais 17 pessoaspelo novo coronavírus e chegou aos 188 registros.

“A Prefeitura de Lavras, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, por meio do LabCovid, esteve na Comunidade do Itirapuan, onde foram realizados 120 novos testes. A prefeitura segue monitorando o local. Nesta sexta-feira (12/3), uma equipe do PSF da Prefeitura de Lavras estará na Comunidade realizando ações de prevenção e orientação”, disse a assessoria de imprensa.

O surto foi divulgado na semana passada, quando o internato registrou mais de 30 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a Fadminas, nenhum contaminado apresentou sintomas graves ou precisou de internação.



“Todos estão isolados, em alas e residenciais diferentes”, afirma a instituição, em nota enviada pela assessoria de imprensa.

O documentou informou que foram feitos novos testes nesta sexta-feira (12/3), e 50 pessoas, entre alunos e funcionários, que testaram positivo anteriormente, já foram curados e concluíram o período de isolamento.

“A Fadminas reitera que todo o trabalho de orientação e execução dos protocolos de prevenção da COVID-19 está sendo realizado. Os protocolos ratificados, além de colocados no portal da Fadminas e debatidos internamente na instituição, foram explicados ponto a ponto para os alunos, responsáveis legais e colaboradores. As aulas continuam de forma remota, mesmo entre os alunos que moram no colégio, em regime de internato”, completa.

Medidas restritivas

Toque de recolher está entre as medidas restritivas em Lavras (foto: Ascom/divulgação)

Lavras segue com mais de 2 mil casos confirmados de COVID-19, sendo 50registadas pela doença. A cidade está na onda amarela do Programa Minas Consciente e adotou medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade.Novo decreto publicado traz toque de recolher a partir desta sexta-feira (12/3) e suspende aulas presenciais no município.

De acordo com a prefeitura, o documento vai ter validade pelos próximos 15 dias. O toque de recolher será entre 22h e 5h, com algumas exceções onde há liberação de trânsito, principalmente em casos ligados à saúde.

Além disso, o retorno das aulas no sistema híbrido, para alunos do sexto ano em diante, fica suspenso.



A prática coletiva de esportes também fica suspensa pelos próximos dias, mas as práticas individuais continuam liberadas, seguindo as orientações de higiene e prevenção.

“Os estabelecimentos que descumprirem as determinações previstas no Decreto serão notificados pelas equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com possibilidade de suspensão temporária do alvará de funcionamento em caso de reincidência”, afirma a prefeitura.