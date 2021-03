Prefeito afirma que Pouso Alegre receberá 400 mil doses da vacina Sputnik V

Presidente da farmacêutica e prefeito de Pouso Alegre se encontraram no fim de semana (foto: reprodução prefeitura de Pouso Alegre)

O prefeito de Pouso Alegreno Sul de Minas, Rafael Simões (DEM), afirmou que a cidade e municípios da microrregião receberão cerca de 400 mil doses dacontra a COVID-19A informação foi dada ao lado do presidente da farmacêutica União Química, Fernando de Castro Marques, que produzirá o imunizante em solo brasileiro.

“Conversando aqui com Fernando, ele explicou para mim que as 10 milhões de doses, que já foram compradas na Rússia, serão disponibilizadas para o Governo Federal. Mas tem uma boa notícia aí. Que a partir de abril estará fabricando Sputnik no Brasil e que vai disponibilizar para Pouso Alegre e microrregião pelo menos 400 mil doses”, contou o prefeito, que agradeceu ao empresário.

No vídeo gravado e divulgado pelo prefeito de Pouso Alegre, o executivo garante que a farmacêutica conta que a produção da Sputnik V no Brasil deve ser iniciada no próximo mês, com prioridade para a distribuição de doses da vacina para algumas prefeituras.

“Esse esforço nosso de produzir a Sputnik em território brasileiro, tanto o IFA [matéria-prima] como o envase feito aqui no Brasil para atender essa tragédia que nos encontramos hoje, com relação essa doença COVID-19. Então, assim que iniciar a produção, e tiver a produção local, na segunda quinzena de abril, a gente vai priorizar algumas prefeituras nesse atendimento, até que o plano nacional de vacinação cubra tudo”, afirmou o presidente da União Química.

O laboratório brasileiro União Química protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para uso emergencial no Brasil de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V. De acordo com a empresa, todas as doses devem estar disponíveis ainda no primeiro trimestre deste ano.

Porém, até este momento a autorização de uso da Sputnik V no Brasil ainda não está concedida pela Anvisa. A agência aguarda a entrega de documentos necessários para o trâmite do processo por parte da farmacêutica União Química, representante dessa vacina no país.

A União Química tem uma de suas fábricas localizada em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Porém, a produção da vacina russa, por intermédio de transferência de tecnologia, será realizada nas unidades da União Química de biotecnologia, fracionamento e envase, em Brasília (DF) e Guarulhos (SP).