COVID-19: terceira etapa de vacinação começa na segunda-feira, em Ipatinga

Em Ipatinga, os idosos recebem a vacinação contra a COVID-19 em casa, evitando os deslocamentos e as aglomerações (foto: Divulgação PMI)





Para agilizar a vacinação desse público, a SMS continua adotando o sistema de vacinação em domicílio, para aqueles que foram cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde. O cadastro apontou que Ipatinga tem 3.102 habitantes nessa faixa etária.









A SMS informou que todos os idosos acima de 85 anos já foram vacinados no município. As equipes já vacinaram, com a primeira dose, um total de 7.194 pessoas (trabalhadores da saúde, idosos acima de 85 anos e os residentes de instituições de longa permanência, e jovens acima de 18 anos com deficiência, em residências inclusivas). Outros 3.715 já receberam a segunda dose.





Sobre as reclamações frequentes, principalmente relacionadas a supostos privilégios na vacinação, a SMS assegura que "executa suas ações de vacinação contra a COVID-19 baseando-se em critérios estritamente técnicos, apoiando-se em normas estaduais e federais, garantindo assim o acesso de seus cidadãos sem quaisquer outros vieses".





As prioridades na vacinação, segundo a SMS, são definidas por um grupo de profissionais técnicos, responsável pelo planejamento da vacinação, que organizando uma fila de prioridades, que se encontra atrelada à disponibilidade do imunobiológico, respeitando-se o Plano Nacional de Imunização (PNI).





A SMS garante que, mesmo com lotes de vacina ainda reduzidos para atender os grupos prioritários, o município está conseguindo imunizar com agilidade as camadas preferenciais definidas pelo Plano Nacional de Imunização.





A força-tarefa criada pela Secretaria Municipal de Saúde deinicia, nesta segunda-feira (8/3), mais uma etapa dade idosos contra a. Serão vacinados os idosos da terceira faixa-etária do cronograma de vacinação, entre 80 e 84 anos. A força-tarefa conta com 14 equipes de agentes de saúde.