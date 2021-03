Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou em Raposos

Bombeiros utilizaram duas guarnições para fazer as buscas no rio de Raposos (foto: CBMMG/Divulgação)





Segundo testemunhas, o homem estava pescando em cima de uma pedra, quando, de repente, teria escorregado e caído dentro no rio, desaparecendo em seguida.









Resgatado no início da tarde desta sexta-feira (5/3) o corpo do, de 51 anos, que se afogou enquanto pescava, na tarde dessa quinta-feira (4/3), no, no Bairro Galo, próximo à Copasa, em