Sindicato vai à Justiça por suspensão de aulas presenciais em Valadares

Ambulância na porta da Policlínica Municipal de Governador Valadares. A cada dia surgem mais casos de COVID-19, o que tem preocupado a direção do Sinpro (foto: Tim Filho/Esp. para o EM)

Essas duas professoras, segundo ela, lecionam em uma escola tradicional de Valadares. Assim, a situação se tornou ainda mais preocupante e, segundo Hélcia, o sindicato vai agir para paralisar as aulas nas escolas particulares.

Nesta semana, o Sinpro se reuniu com a Procuradoria-Geral do Município de Governador Valadares, pedindo a suspensão das aulas presenciais. Hélcia explicou que os pedidos feitos pelo sindicato à PGM não foram acatados, sob a alegação de que era preciso esperar uma decisão da Justiça sobre o assunto.



Retorno seguro





Como não podia esperar a decisão da prefeitura, o sindicato entrou com um pedido de tutela cautelar antecedente e agora espera a decisão do juiz.





"Quero salientar que o Sinpro não é contra o retorno das aulas presenciais, porque todos nós queremos voltar à normalidade, não é? Mas entendemos que este não é o momento. Com a alta do número de casos de COVID-19, com o surgimentos de novas variantes do novo coronavírus, queremos que todos os professores sejam vacinados para termos um retorno seguro", disse Hélcia Quintão.

