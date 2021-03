COVID-19: vacinação dos idosos é retomada nesta sexta-feira em Valadares

O novo posto de vacinação fica neste prédio, conhecido como 'antigo SESP da Vila Isa'. O local é espaçoso e de fácil estacionamento (foto: Tim Filho/Especial para o EM)



Os idosos de Governador Valadares terão mais uma oportunidade para receber a vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira (5/3), a partir das 8h.







A Secretaria Municipal de Saúde preparou mais uma ação para aplicar a vacina. Para evitar aglomerações, essa ação será no sistema drive-thru.



O atendimento aos idosos foi ampliado, com a inclusão de mais um ponto de vacinação na ESF Jardim Primavera, um posto de saúde conhecido pelo idosos como "antigo prédio do SESP da Vila Isa".



Os outros dois postos de vacinação serão os mesmos, no Campus I da Universidade Vale do Rio Doce, na Vila Bretas, e no Campus II, no Bairro Universitário.



A SMS informou que, seguindo o critério de Programa Nacional de Imunização, prosseguirá na vacinação dos idosos com idade entre 85 a 89 anos, com a primeira dose, e os idosos com 90 anos ou mais, que recebem primeira ou a segunda dose. Serão mil doses distribuídas nos três pontos.



Nesta quinta-feira (4/3), os vacinadores não tiveram folga. Eles foram para a zona rural vacinar os idosos com idade entre 80 e 84 anos, que estão acamados. No fim de semana, a vacinação prossegue pela zona rural, atendendo idosos a partir de 80 anos, e que estejam acamados.



A secretária municipal de Saúde , disse que o modelo drive-thru, adotado pela SMS, é o mais seguro para a imunização dos idosos. “Com o drive-thru, estamos conseguindo evitar aglomerações, porque cada um vai no no seu veículo. Assim, conseguimos atender todos com tranquilidade e segurança”, disse.



Confira os pontos de drive thru desta sexta-feira:



Campus I da Univale – Rua Juiz de Paz José de Lemos, 695 - Vila Bretas

Campus II da Univale – Rua Israel Pinheiro, 2000 – Bairro Universitário

ESF Jardim Primavera – Rua Anafesto Pandini, 620 – Bairro Jardim Primavera