Condenado homem que tentou matar a namorada há quase um ano, em BH

Vítima foi esfaqueada na cabeça e no pescoço e vive hoje com sequelas e cicatrizes (foto: Reprodução/Pixabay) Um homem que tentou matar a facadas a sua namorada, no Bairro Vista do Sol, Região Nordeste de BH, foi condenado a 11 anos e 11 meses, quase um ano após o crime. Na ocasião, ele esfaqueou a vítima na cabeça e no pescoço. A sentença, homologada pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto, do 1° Tribunal do Júri, foi publicada nessa terça-feira (02/03).





O acusado foi condenado por tentativa de homicídio e furto de celular, após tomar posse do aparelho da amiga da vítima, que estava no momento do crime, para impedir o acionamento da Polícia Militar.

Segundo a juíza Myrna Souto, o homem, na época do crime, estava em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, já possuía histórico de agressões contra mulher e causou ferimentos graves na vítima que atualmente está com sequelas e cicatrizes pelo corpo.

Crime foi motivado por discussão

No dia 13 de março do ano passado, o homem, que não teve a identidade revelada, tentou matar a facadas a sua namorada. Segundo a denúncia do Ministério Público, eles se conheceram no carnaval e moravam juntos. A relação durou apenas um mês.





O motivo do crime foi uma discussão no momento em que a vítima, que era prostituta, se preparava para sair para o trabalho na companhia de uma amiga. O homem disse que sabia que sua namorada era garota de programa, mas que decidiu "tirá-la dessa vida".





O acusado alegou em depoimento que tentou contra a vida da namorada porque ficou inconformado quando a mulher disse que iria para o trabalho para sustentar a filha. Logo após cometer o crime, o homem furtou o celular da amiga da vítima como forma de impedir que a Polícia Militar fosse chamada.





O réu foi levado a júri pelo juiz do 1º Tribunal do Júri, Marcelo Rodrigues Fioravante, no dia 3 de setembro de 2020. Na ocasião, o juiz levou em consideração as provas apontadas, como o depoimento da vítima e do próprio acusado, que indicaram indícios da tentativa de homicídio e de furto.





De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tentou fugir embarcando em um ônibus coletivo. O acusado foi autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde confessou o crime. Na mochila que portava no momento da fuga, foram encontradas roupas sujas de sangue.