Transmissão da COVID-19 é a mais alta em 7 meses em BH

Avanço da contaminação é creditado ao afrouxamento do isolamento social durante as festas de fim de ano e durante o período do carnaval (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 10/1/21)

Belo Horizonte voltou a apresentar crescimento preocupante nos indicadores da COVID-19. De acordo com o RT) disparou na capital. Medidor da velocidade de contágio pelo coronavírus, o RT subiu de 1,06, registrado na última sexta-feira, para 1,20 após o fim de semana. Desde o balanço de 5 de agosto de 2020, quando o Executivo municipal passou a divulgar diariamente o fator em seus boletins, a disseminação do vírus não havia atingido nível tão alto. voltou a apresentar crescimento preocupante nos indicadores da. De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial divulgado ontem pela prefeitura , o número médio de transmissão por infectado () disparou na capital. Medidor da velocidade de contágio pelo coronavírus, o RT subiu de 1,06, registrado na última sexta-feira, para 1,20 após o fim de semana. Desde o balanço de 5 de agosto de 2020, quando o Executivo municipal passou a divulgar diariamente o fator em seus boletins, a disseminação do vírus não havia atingido nível tão alto.

Isso porque, de acordo com o Executivo municipal, há a hipótese de impacto decorrente do menor isolamento social durante o carnaval no aumento de casos de contaminação. A velocidade de transmissão do vírus, como destaca o Executivo, tem consequências sobre a ocupação em níveis mais críticos dos leitos para pacientes com COVID-19.

A PBH chegou a medir índice de transmissão de 1,24 no fim de maio do ano passado. Porém, àquela época, a prefeitura informava o indicador apenas durante as entrevistas coletivas de imprensa, não nos boletins diários. Também ontem, a cidade registrou 112.230 casos confirmados de COVID-19. O balanço notificou 2.746 mortes, 4.884 pacientes em acompanhamento e 104.600 recuperados. Na comparação com o relatório da última sexta-feira, houve acréscimo de 15 óbitos. Já o total de casos cresceu em 1.769 no mesmo intervalo de tempo.





Número médio de transmissão por infectado (RT) em BH (foto: Arte EM)

Além do fator RT, as taxas de ocupação dos leitos clínicos e de UTI são motivo de preocupação. No caso das enfermarias, houve leve alta: de 56,2% para 58,3%. As unidades de terapia intensiva, que já estavam na zona crítica da escala de risco, saíram de ocupação de 70,1% para 74,7%. Essa é a maior taxa de uso das UTIs desde o balanço de 1º de fevereiro. Em 11 de janeiro, o indicador chegou a 87%, o recorde desde o início da pandemia.

Em entrevista ao Estado de Minas, o infectologista Geraldo de Cunha Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), disse que as altas recentes dos indicadores estão ligadas ainda ao período de festas da virada do ano. Isso ocorre porque o vírus é transmitido em escala exponencial, portanto os efeitos dessas aglomerações vão persistir durante algumas semanas.

O mesmo raciocínio vale para as viagens feitas durante o período no qual seria realizado o carnaval. Ainda que a festa de rua não tenha ocorrido neste ano, muitas pessoas aproveitaram o feriado para sair de casa e quebrar o isolamento social. Como a incubação do vírus é de 14 dias, e o descanso prolongado começou no último dia 13, as estatísticas tendem a crescer nesta semana.

“A tendência é de piorar nos próximos meses por conta do carnaval. Não é só por conta das novas variantes. Elas podem facilitar, mas pelo comportamento errático da população. A gente tem repetido as cenas de bares mais cheios e festas clandestinas”, afirmou o infectologista Unaí Tupinambás, que faz parte do comitê de enfrentamento à virose da prefeitura.