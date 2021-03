PBH interdita 17 estabelecimentos que descumpriam protocolos sanitários

Em BH, fiscais interditaram 17 estabelecimentos no fim de semana (foto: Divulgação/ Subsecretaria de Fiscalização) multas foram aplicadas. A Prefeitura de Belo Horizonte interditou 17 estabelecimentos entre os dias 26 e 28 de fevereiro por descumprimento de protocolos sanitários e duasforamaplicadas.

Rust Bar com aglomeração e ausência do uso de máscaras, no momento da fiscalização (foto: Divulgação/ Subsecretaria de Fiscalização)

De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização (Sufis), a partir da interdição, o proprietário do estabelecimento deve acessar o Portal de Serviços da PBH e fazer a busca pelo serviço ‘defesa contra autos emitidos pela Fiscalização’. Será necessário comprovar as medidas que serão tomadas para sanar as irregularidades apontadas no ato de interdição.

“A Sufis irá municiar o processo com outras informações sobre os atos fiscais do referido estabelecimento e será feita uma avaliação de todas essas informações levantadas, como o nível de risco que o estabelecimento causou à população, se é reincidente, entre outros fatores. Com base nessas informações, será feita uma análise caso a caso sobre a possibilidade de retirar a interdição do estabelecimento”, esclareceu a PBH.

Balanço Geral

Em levantamento da Sufis, entre os dias 19 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2021 os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental contabilizaram:

71.000 abordagens educativas;

educativas; 9.326 vistorias fiscais em estabelecimentos para verificação do cumprimento dos decretos da COVID-19;

fiscais em estabelecimentos para verificação do cumprimento dos decretos da COVID-19; 359 ações de interdições em estabelecimentos que insistiram em manter o funcionamento em desacordo com os decretos municipais;

em estabelecimentos que insistiram em manter o funcionamento em desacordo com os decretos municipais; 53 multas foram aplicadas por descumprimento de interdição.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte