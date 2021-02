Ibirité: vacinação contra COVID-19 é suspensa até a chegada de novas doses

Por falta de envio de novos lotes de vacinas por parte do Ministério da Saúde, a vacinação contra a COVID-19 está temporariamente suspensa em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A Secretaria Municipal da Saúde segue com o calendário de aplicação apenas da segunda dose dos idosos já vacinados. Novos grupos prioritários terão de aguardar nova remessa.

O município iniciou a imunização de idosos acima de 90 anos e pessoas acamadas na última sexta-feira (18/2) e deu início também à vacinação de idosos acima de 80 anos na segunda-feira (22/2), imunizando até então cerca de 750 pessoas deste grupo prioritário.

A cidade recebeu na quarta-feira (24/2) uma remessa com 750 novas doses, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo lote será usado para garantir a aplicação da segunda dose dos grupos já iniciados no processo de vacinação.

“Já vacinamos cerca de 70% de idosos entre 80 e 89 anos. Estamos aguardando o envio de novas doses para finalizar este grupo e iniciar nos idosos entre 75 e 79 anos. Ibirité está seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e, logo que recebermos as novas doses, voltaremos a vacinar nossa população", disse a secretária de Saúde, Carina Bitarães.

“Tivemos que suspender temporariamente a vacinação, mas a equipe da saúde está empenhada na aplicação da segunda dose, que continua normalmente na cidade”, explicou o prefeito de Ibirité, William Parreira.

Segundo o vacinômetro, até agora Ibirité imunizou cerca de 2.200 profissionais de saúde; 33 idosos e 47 pessoas com deficiência em instituições de longa permanência; 288 idosos e acamados acima de 90 anos e 745 idosos na faixa etária entre 80 e 89 anos.

