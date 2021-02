Chuvas em MG: cidades em calamidade pública receberão ICMS antecipado

Santa Maria de Itabira foi atingida por fortes chuvas no fim de semana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



As cidades mineiras que decretaram estado de calamidade pública em função das fortes chuvas receberão, antecipadamente, seis parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A princípio, 27 municípios serão beneficiados com o repasse feito pelo Governo de Minas, somando R$ 4.045.392,96.





Os valores repassados individualmente aos municípios para ajudar na reparação dos danos vão até R$ 814 mil, conforme o montante devido, como é o caso de Timóteo.









Zona da Mata, que tem, até o momento, 35 desabrigados e cerca de 1,1 mil desalojados em função dos estragos provocados pelos temporais. O governador prestou solidariedade, conversou com moradores e autoridades e garantiu apoio às vítimas. Na segunda-feira (22/02), Zema foi ao município de Carangola , na, que tem, até o momento, 35 desabrigados e cerca de 1,1 mil desalojados em função dos estragos provocados pelos temporais. O governador prestou solidariedade, conversou com moradores e autoridades e garantiu apoio às vítimas.





Algumas cidades, como Carangola, já entraram com o processo para decretar estado de calamidade pública e serão incluídas na lista de assistidos nos próximos dias. Assim que a prefeitura inserir a documentação necessária no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o município terá direito à antecipação das parcelas, no montante total de R$ 141,2 mil.





Acordo

As parcelas do ICMS fazem parte do acordo feito entre o Executivo estadual e a Associação Mineira de Municípios para quitação de 33 parcelas referentes ao ICMS, IPVA e Fundeb dos anos de 2018 e 2019. Os débitos foram deixados pela administração passada. A quitação do acordo irá regularizar o repasse atrasado de R$ 7 bilhões junto aos municípios e ao Fundeb. Os valores antecipados pelo governo serão descontados no final.

Confira os municípios atendidos até o momento: