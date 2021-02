"Para conferir de perto", Zema vai para Santa Maria de Itabira

Com colete da Defesa Civil, Romeu Zema (Novo) está em Santa Maria de Itabira neste domingo (21/2) (foto: Reprodução/Twitter)

O governador Romeu Zema (Novo) esteve em Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, neste domingo (21/2). A cidade, arrasada pelas chuvas durante a madrugada, recebeu kits de higiene e produtos de limpeza do estado, além dos trabalhos desempenhados pelas autoridades de segurança.

“Acabo de chegar em Santa Maria de Itabira para conferir de perto a situação da cidade atingida pelasnesta madrugada. Enviei helicópteros com equipes do Corpo de Bombeiros, da PMMG e PC para prestar todo o suporte aos moradores”, escreveu o governador no Twitter.

Ele também postou um vídeo no qual aparece conversando com moradores e recebendo atualizações do Corpo de Bombeiros.



Acabo de chegar em Santa Maria de Itabira para conferir de perto a situação da cidade atingida pelas chuvas nesta madrugada. Enviei helicópteros com equipes do Corpo de Bombeiros, da PMMG e PC para prestar todo o suporte aos moradores. pic.twitter.com/89fOtH4WAi %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 21, 2021



A chuva ainda de intensidade não definida causou o transbordamento do Rio Girau. O balanço das autoridades é de duas mortes e quatro desaparecidos: três pessoas da mesma família e uma criança.

As rodovias MG-120 e MG-129 estão com vários pontos interditados. Na noite deste domingo, além de procurar pelos quatro soterrados e de auxiliar nos resgates de pessoas ilhadas, os bombeiros e agentes da prefeitura local e de Itabira, na mesma região, se esforçam para desobstruir essas passagens com retroescavadeiras.

O subtenente Anderson Ferreira, do Corpo de Bombeiros de Itabira, deu mais detalhes sobre o trabalho na área inundada.

"Estamos com mais de 50 bombeiros empenhados nessa ocorrência. Duas aeronaves e médicos também. Pedimos só para que as pessoas não acessem a cidade, a zona quente", afirmou.

Doações

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec), dois caminhões com cerca de 800 itens, sobretudo colchões e kits de higiene pessoal, já chegaram à região afetada.

A Prefeitura de Itabira também auxilia com doações. Até as 15h, Santa Maria de Itabira já tinha recebido da cidade vizinha 2.380 litros de água mineral, 598 de água sanitária, 107 de álcool, 52 de cloro, 123 de desinfetante e 352 de detergente.

Além disso, foram obtidos 854 quilos de alimentos, como cestas básicas e caixas de leite. O apoio também contou com itens de higiene pessoal.