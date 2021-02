Calor em BH pode chegar a 31°C; chuvas se intensificam no Triângulo e Sul

Clima no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) clima continua instável em Belo Horizonte nesta quinta-feira (25/02), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em algumas regiões do estado, há mais possibilidade de chover por conta da influência de uma frente fria no estado de São Paulo. continua instável emnesta quinta-feira (25/02), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em algumas regiões do estado, há mais possibilidade depor conta da influência de uma frente fria no estado de São Paulo.









A mínima do estado foi 15°C em Monte Verde, no Sul de Minas Gerais. A máxima, prevista para a tarde, pode ser de 36°C no Vale do Jequitinhonha.





“A condição é favorável para pancadas de chuva em praticamente todo o estado. No Triângulo e Sul, já é por influência de um sistema frontal atuando no litoral de São Paulo, favorecendo a instabilidade também na região Oeste”, explica a meteorologista Anete Fernandes.





No fim de semana, as áreas de instabilidade se intensificam no Triângulo, Noroeste e Sul. E em Belo Horizonte, aumenta a nebulosidade de forma generalizada, aumentando as possibilidades de chuvas à tarde e à noite.