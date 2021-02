Feirante aponta problema para retirar cesta básica; PBH vê 'casos isolados'

Desde maio de 2020 a PBH disponibiliza cestas básicas para famílias mais afetadas pela pandemia do coronavírus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Marcus Afonso, de 62 anos, é um dos feirantes que tem direito a este benefício. Ele relata que o sistema em que fica disponível a autorização da retirada, tem muitos problemas. "Você informa o seu CPF e o voucher que a prefeitura disponibiliza no site para baixar no telefone, mas na hora da finalização da retirada o sistema sempre está fora do ar.. Este mês, já fui ao supermercado no meu Bairro Nova Suíça três vezes para tentar retirar a minha cesta, e o sistema continua com problema", afirma.



Segundo o artesão, funcionários do próprio estabelecimento confirmaram que a situação tem ocorrido com certa frequência. "A caixa do supermercado informou que este problema está acontecendo com outros beneficiados também, o sistema trava quando vai chegando próximo do dia 20", acrescenta.



Ele lamenta não ter conseguido retirar a cesta. "Retiro a minha e passo para essoas que precisam mais que eu. No local em que faço a doação, eles costumam até dividir a cesta, devido a falta de doações.’’

Marcus faz uma espécie de desabafo: "o pior dessa situação é que no site da prefeitura não tem nenhum local para anexar reclamação sobre este problema. É triste ver essa dificuldade para conseguir retirar. Eu tenho carro, mas fico pensando nas pessoas que vão a pé ou dependem de condução para ir ao local da retirada, para chegar lá e não conseguir pegar a cesta’’



Questionada pela reportagem a respeito da situção, a Prefeitura de BH, por meio de nota, negou maiores problemas com o sistema de entrega e acredita se tratarem de 'casos isolados'.

"Colocamos uma data limite para cada família retirar sua cesta, caso não consigam até este prazo pode ser retirada depois, mas muitas famílias passam do prazo da retirada e geralmente acumula para o dia 20, então como o volume de pessoas é grande, pode acontecer uma trava sistêmica, mas nunca recebemos este tipo de reclamação de nenhuma das partes", cita trecho da noita, que garante ainda que "as famílias estão sendo 100% atendidas.’’

A PBH também afirma que é possível sim ao cidadão relatar possíveis erros no processo. "Temos um campo para reclamações no site e atendimento disponível nos aplicativos Telegram Whatsapp e Chat no site da Prefeitura funcionando em horário comercial e o atendimento é bem ágil.’’

Cestas Básicas em Belo Horizonte contempla 270 mil famílias. A distribuição das cestas é feita através do cadastro de trabalhadores, que ficam armazenados no portal Criado em maio de 2020, o Programa dasem Belo Horizonte contempla 270 mil famílias. A distribuição das cestas é feita através do cadastro de trabalhadores, que ficam armazenados no portal cestabasica.pbh.gov.br.





No momento, as cestas ficam disponíveis em duas redes de Supermercados da cidade, sendo que a retirada é marcada "de acordo com a localidade mais próxima da residência da família que tem direito ao benefício.’’





Criado para tentar diminuir as dificuldades impostas pelo novo coronavírus na vida das pessoas mais afetadas pela pandemia, a distribuição daspela Prefeitura de Belo Horizonte têm sido um alívio para muita gente. Entretanto, alguns feirantes que expõem seus produtos na Feira Hippie, na capital, têm relatado certa dificuldade para retirar os itens nos supermercados cadastrados no programa.