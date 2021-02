COVID-19: Itajubá determina toque de recolher das 23h às 5h

Itajubá é o segundo município com mais vítimas da doença no Sul de Minas, com 110 mortes (foto: Geraldo Gomes/Prefeitura de Itajubá)

Diante do aumento do número de casos confirmados deem, Sul de Minas, a prefeitura divulgoucom medidas restritivas para conter o avanço da doença. O documento assinado pelo prefeito Christian Gonçalves já está em vigor, e terá validade até 8 de março, data em que será revisto.

Entre as medidas adotadas, está o toque de recolher das 23h às 5h. Nesse período, a população não poderá circular nas ruas, exceto se comprovada a necessidade ou a urgência. Além disso, bares e restaurantes só poderão receber clientes presencialmente até às 22h. Após esse horário, só na modalidade delivery.

"Estamos trabalhando de forma incansável para combater à pandemia, que, infelizmente, cresce em todo o país, e também aqui na nossa cidade. O que aconteceu nos últimos dias: tivemos um aumento considerável de casos. E por causa desse aumento, estamos colocando algumas medidas restritivas", explicou o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na mesma publicação, o vice-prefeito de Itajubá e secretário de Saúde, Nilo Baracho, mostrou preocupação com a taxa de ocupação dos leitos destinados à COVID-19. "Também estamos tendo um aumento de hospitalizações, o que está levando nossa capacidade hospitalar próxima do esgotamento", afirmou Baracho.

O novo decreto também proíbe a realização de eventos com venda de ingressos, independentemente do número de pessoas, e limita em 50% a ocupação em estabelecimentos de hospedagem e atrativos culturais/naturais no município.

COVID-19 em Itajubá

Itajubá é o segundo município com mais vítimas da doença no Sul de Minas, atrás apenas de Poços de Caldas (128). De acordo com o último boletim epidemiológico, a cidade possui 3.455 casos confirmados do novo coronavírus, com 110 mortes. A taxa de letalidade é de 3,18% – a cada 100 pessoas infectadas, pelo menos três vêm a óbito.

A taxa de ocupação de UTI's também preocupa, pois já está em 97%. Dos 30 leitos disponíveis para síndrome respiratória e COVID-19 , apenas um está vago. Já a ocupação dos leitos de suporte está em 80%.

Em relação a vacinação, 3.863 pessoas já receberam o imunizante em Itajubá.

(Gabriella Starneck/Especial paro o EM)

