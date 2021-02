Crime ocorreu perto do campo de futebol do Bairro Colorado (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

A polícia está à procura dos responsáveis pela morte de dois homens na noite dessa terça-feira no Bairro Colorado, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas tinham 29 e 31 anos e foram executadas na Rua Denver, perto de um campo de futebol do bairro.









Os policiais apuraram que a dupla chegou no veículo e ficou por cerca de 20 minutos perto de um imóvel. Em seguida, vários tiros foram ouvidos, além do barulho de uma motocicleta em alta velocidade, seguindo em direção à Rua Seis.





A perícia recolheu vários projéteis perto dos corpos. Outro carro que estava estacionado na rua também foi atingido pelos disparos.



Conforme a PM, foi recolhido um celular no bolso do homem mais velho. O aparelho estava desbloqueado e foi possível ver uma troca de mensagens dele com um homem que lhe entregaria uma arma de fogo. Dentro do veículo das vítimas foi recolhida uma quantia em dinheiro não informada.





Os policiais também fizeram um levantamento dos imóveis que possuem câmeras de segurança e podem ter registrado imagens para ajudar na investigação. Com medo de represálias, nenhuma testemunha se apresentou.



A ocorrência foi encerrada na madrugada desta quarta-feira e encaminhada à Delegacia de Plantão de Betim.