Chuva forte em BH: confira a previsão do tempo para os próximos dias

Chuva causa enxurradas na Região Central de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. PRess)



O fim da tarde foi marcado por temporal e ventania em bairros das regiões Centro-Sul, Leste, Nordeste e Norte de Belo Horizonte. No Centro da capital, uma árvore caiu em cima de um ônibus. Não há informações de feridos. Enquanto isso, a meteorologia prevê tempo chuvoso até o fim de semana.



Árvore caiu sobre ônibus na Avenida do Contorno (foto: Tomas Cintra/Divulgação)

Trânsito que vem da Av. Silviano Brandão passa pela Av. Petrolina (foto: Daniel Seabra/EM/D.A Press)



Pelas ruas da área hospitalar, o alto volume de chuva formou enxurradas. No Bairro Horto, uma árvore de médio porte caiu na Rua Gustavo da Silveira, interditando uma faixa da via.

Ainda no bairro da Região Leste da cidade, árvores caíram na Avenida José Cândido da Silveira.

Já na Avenida do Contorno, 11.050, no Centro de BH, outra árvore caiu sobre um ônibus estacionado. Ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros. Militares estão no local para cortar o espécime.







Quatro regiões registraram chuvas em BH (foto: Defesa Civil de BH)



Recomendações: . Coloque calha no telhado da sua casa

. Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

. Não jogue lixo ou entulho na encosta

. Não despeje esgoto nos barrancos

. Não faça queimadas

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

. Trinca nas paredes

. Água empoçando no quintal

. Portas e janelas emperrando

. Rachaduras no solo

. Água minando da base do barranco

. Inclinação de poste ou árvores



(Fonte: Defesa Civil de BH)

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira (24/2) deve ser de pancadas de chuva, localmente fortes, preferencialmente à tarde e noite em todas as regiões mineiras.





A combinação entre aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade favorecem a formação das típicas pancadas de verão em todo o estado.



No Centro-Norte e faixa Leste há maior concentração de nebulosidade ao longo do dia, nas outras regiões as nuvens aumentam principalmente no período da tarde.

O sol quente durante o dia, com pancadas de chuva em pontos isolados, deve se repetir até o fim de semana.



“São características do verão mesmo. Avança uma frente fria, organiza uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e nela se concentra muita umidade. Quando desintensifica a ZCAS, ficam as instabilidades que formam as nuvens por conta do calor”, explica o meteorologista do Inmet Lisando Gemiacki.





Segundo o especialista, até pode haver mudança entre sábado e domingo, mas com tendência de mais temporais: “Até tem uma mudança nesse padrão, com a possibilidade do avanço de nova pressão. Um novo sistema pode intensificar ainda mais as chuvas no fim de semana”, prevê.





Regiões do estado ainda seguem em “alerta laranja” para a possibilidade de chuvas intensas (de 20 a 30mm por hora ou até 50 mm por dia), com rajadas de vento (de 40 a 60 km/h) em áreas isoladas do Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.





Minas Gerais

nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura máxima: 36ºC

Temperatura mínima: 10°C Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste e Central Mineira. Demais regiões, céu parcialmentea nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Belo Horizonte

Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.