Lagoa Santa: nível de água baixa na Lagoa Central; ainda há pontos alagados

A Lagoa Central da cidade transbordou em vários pontos entre os bairros Centro e Várzea (foto: Divulgação)

O volume de água na orla da Lagoa Central, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou a baixar nesta terça-feira (23/02). No local, ainda há pontos de alagamento. A lagoa transbordou, entre os bairros Centro e Várzea, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana.





Na sexta-feira (19/2), a Defesa Civil da cidade chegou a comunicar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano abriria mais comportas do vertedouro para ampliar o escoamento do excesso de água. O processo será monitorado para evitar o transbordamento do Córrego Bebedouro, que vai receber a água da Lagoa Central.





PONTOS DE ALAGAMENTO





Segundo os moradores, diversos pontos da cidade ficaram alagados por conta da chuva. Uma escola de inglês, localizada em uma rua paralela à orla, foi atingida e a água subiu um metro de altura. Na mesma rua passa um canal de drenagem, conhecido como Rasgão, que também transbordou.





No Bairro Palmital, uma moradora da Rua Firmino Gonçalves disse que uma obra realizada na rua, no final do ano passado, deixou o trecho sem condições de escoamento de água e, por isso, sempre quando chove há inundações.





O Corpo de Bombeiros informou que três pessoas ficaram ilhadas dentro do Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Conde Dolabela, no Bairro Várzea.





Outro ponto da lagoa que ficou totalmente submerso foi próximo à Praça Felipe Rodrigues, em frente ao Poliesportivo, no Bairro Lindolfo da Costa Viana.

