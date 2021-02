Mesmo com pandemia, 11 pessoas morreram nas BRs em Minas no carnaval

Acidente entre carro e duas carretas deixou uma pessoa morta no Norte de Minas nessa terça (16/2) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Onze pessoas morreram nasno carnaval deste ano. Houve redução de apenas um óbito em relação ao mesmo período do ano passado, ainda que a pandemia datenha reduzido o tráfego de veículos.

foi divulgado pelano fim da tarde desta quinta (18/2).

Rodovias estaduais também tiveram redução de mortes no carnaval

O documento traz uma redução de 42% no número de acidentes no carnaval deste ano em relação a 2020. Foram 106 ocorrências em 2021 contra 178 do ano passado.

Já no número de feridos, a PRF constatou diminuição de 52%: 256 vítimas para 126.

A operação da PRF para o último carnaval começou nessa sexta (12/2) e terminou nessa quarta (17/2). Em todos os dias, a polícia computou mortes nas rodovias federais em Minas.

De acordo com a PRF/MG, 66% dos acidentes que causaram mortes foram colisões frontais (seis acidentes) e 63% das mortes também ocorreram em colisões frontais (sete mortes).





Durante o período chamado de “Operação Rodovida Carnaval” mais de 10 mil veículos foram fiscalizados.

Ocorrências

No primeiro dia de trabalhos, batida entre motocicleta e carro matou um motociclista no Km 451 da BR-262, em Nova Serrana, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Duas colisões frontais mataram duas pessoas no dia seguinte, sábado (13/2). Em Carandaí, Região Central do estado, batida entre carreta e carro tirou uma vida no Km 661 da BR-040.

Ainda na mesma data, batida entre dois carros matou uma pessoa no Km 529 da BR-365, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba.

Já nesse domingo (14/2), duas pessoas também morreram. Durante a manhã, em Araguari, no Triângulo, motociclista caiu e não resistiu no Km 17 da BR-050.

No mesmo dia, colisão frontal entre dois carros terminou com um óbito na BR-040, Km 762, entre Juiz de Fora e Ewbank da Câmara, na Zona da Mata.

Duas pessoas morreram na mesma ocorrência nessa segunda (15/2). Dois carros bateram de frente no Km 565 da BR-116, em Manhuaçu, Zona da Mata.

Na tarde do mesmo dia, outra morte entre Grão-Mogol e Francisco Sá, no Norte do estado. O fato envolveu duas carretas e um carro e aconteceu no Km 465 da BR-251.

A PRF computou mais três mortes nessa terça e quarta (16 e 17/2). Em Jequitaí, no Norte de Minas, um carro saiu da pista no Km 99 da BR-365.

As outras duas mortes aconteceram na quarta: colisão entre moto e caminhão em Naque, no Vale do Rio Doce (Km 210 da BR-381); e batida entre dois carros em Ouro Preto, Região Central (Km 603 da BR-040).

Apreensões e multas

Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de pasta base de cocaína e outros 50 de maconha. Além disso, 649 pássaros silvestres foram apreendidos.

Esses crimes em flagrante resultaram na prisão de 12 pessoas, conforme o levantamento.

As ultrapassagens proibidas geraram 585 multas. Outras 665 infrações por não uso do cinto de segurança, além de 35 por transporte de crianças sem cadeirinha.

Quanto ao consumo de álcool combinado ao volante, a polícia multou 30 pessoas. Dessas, oito foram presas.