Morrer custa caro: brasileiro trabalha em média 39 dias para pagar funeral

A pesquisa se baseou na renda média dos estados a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (foto: Susan Buck/Pixabay) morte significa mais que o encerramento de um ciclo, mas também o começo das despesas com funerais. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários (Abredif), os brasileiros trabalham em média 39 dias para ter renda suficiente para arcar com o preço de um funeral. A perda de um ente querido não pode ser precificada e muito menos comprada. No entanto, para os que ficam, asignifica mais que o encerramento de um ciclo, mas também o começo das despesas com. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários (), os brasileiros trabalham em média 39 dias para tersuficiente para arcar com o preço de um funeral.









Vale lembrar que um salário mínimo no Brasil está estipulado em R$ 1,1 mil atualmente, ou seja, o custo médio de um enterro corresponde a quase o dobro do recebido mensalmente pela maioria dos brasileiros.





Em Minas Gerais, uma pesquisa do Mercado Mineiro apontou que, em 2019, o custo de um funeral no estado variava entre R$ 454,30 a R$ 30 mil. Dados mais recentes incluídos no site da instituição, mostram que o preço atual de serviços funerários completos mais baratos pode variar de R$ 980 a R$ 1.580 mil no estado.





Em Belo Horizonte, o ano de 2021 também começou com um acréscimo de 4,23% nas taxas de sepultamentos e exumações. O valor passou a custar R$ 274,40 na capital mineira. O reajuste foi baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), segundo anunciado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.





É difícil, até mesmo doloroso, reduzir o sentimento da perda de uma pessoa amada a discussões sobre dinheiro. No entanto, a realidade é que o impacto desses altos gastos com todo processo fúnebre vai além de ter que lidar com a angústia da morte, mas também com a preocupação com endividamentos futuros.





Segundo a pesquisa da Abredif, a consequência para esse acúmulo de estresse pode causar na diminuição no rendimento profissional, menor atenção, noites mal dormidas e doenças correlatas, como pressão alta, condições cardiovasculares, depressão e ansiedade.





Planos funerários





Mas como transformar um cenário onde se despedir dignamente de uma pessoa querida custa tão caro para o bolso e para a saúde mental? Dados fornecidos pela Abredif informam que os maiores endividamentos por pagamento de funerais são aqueles nos quais a pessoa não possui um plano de assistência, logo, a adesão a planos que oferecem esse tipo de serviço pode ser uma solução para redução nos gastos fúnebres.





“Essas despesas ocorrem normalmente depois que a família já está fragilizada pela dor da perda e por gastos médicos”, observa Luis Kuminek, diretor do Grupo Luto Curitiba, líder em assistência funeral no Paraná.





