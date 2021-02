Banco é multado em R$ 2,5 mil após funcionários serem vistos sem máscaras

Cinco agências de Uberaba foram fiscalizadas nesta quarta-feira por equipe composta por fiscais do Procon, Guarda Municipal (GM) e Departamento de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Defesa Social (SDS) (foto: Prefeitura de Uberaba/Fiscalização)

A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Uberaba multou em R$ 2,5 mil uma agência bancária de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (17), por descumprimento ao decreto municipal de enfrentamento à COVID-19. O Procon não divulgou o nome do banco, apenas que o mesmo fica localizado no Bairro São Benedito.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o estabelecimento tem cinco dias para pagar a multa e, em caso de recurso julgado procedente, o montante será devolvido.

De acordo com o chefe da Seção de Fiscalização e Acompanhamento de Preço do Procon Uberaba, Humberto Raphael de Souza, a agência foi multada porque dois funcionários não usavam máscara em uma sala, no segundo andar do banco. “Havia quatro funcionários da agência nessa sala, e dois deles estavam sem máscara”, contou.

Outras quatro agências de Uberaba foram fiscalizadas nesta quarta-feira por equipe composta por fiscais do Procon, Guarda Municipal (GM) e Departamento de Posturas, vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS).

Além da utilização de máscara, segundo Humberto de Souza, os fiscais conferiram o distanciamento mínimo de 2m nas filas, barreiras sanitárias para controle de acesso e observância à quantidade máxima de pessoas conforme o tamanho do local. Trena digital foi usada na medição.

“Embora a capacidade permitida informada na entrada por todos os estabelecimentos estivesse incorreta, em nenhuma agência foi constatada aglomeração no momento da fiscalização. Por isso, não foram multados, somente orientados quanto à quantidade correta”, esclareceu Humberto.